Каникулы на любой вкус 

Изучают основы фотоискусства, путешествуют по Морю смеха… Как школьники проводят зимние каникулы, расскажем в этом материале.

Зимние каникулы для школьников Восточно-Казахстанской области проходят по-особенному. Связано это со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной пандемией коронавирусной инфекции. Детские развлекательные учреждения, игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях не работают, ходить в театры на спектакли и в кинотеатры можно, но при заполняемости не более 30 процентов. Остаются зимние забавы на улице – катание на горках, коньках и другие. Однако в условиях нынешней суровой зимы, когда температура воздуха опускается ниже сорока градусов, даже активные игры не позволят долго находиться на свежем воздухе.

В школах региона придумали, чем занять детей на зимних каникулах. При этом сделав акцент не только на развлекательной составляющей, но и на познавательных компонентах. В этом им помогла Всемирная сеть, возможности которой позволяют охватить большое количество школьников.

Например, в КГУ «Средняя школа № 13» акимата Усть-Каменогорска разработали план онлайн-мероприятий на каждый день. Причём это не просто сухая информация, а интересные, познавательные мастер-классы, кулинарные шоу, игры, викторины и увлекательные истории.

– Каникулы для детей – это не просто отдых и развлечение, но и возможность самореализации и самовыражения, – говорит заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 13 Усть-Каменогорска Светлана Бугаёва. – Именно поэтому в нашей школе онлайн-мероприятия носят развлекательный, развивающий и, насколько возможно в условиях пандемии, оздоровительный характер.

По словам педагога, главным при составлении каникулярной программы было создание условий для полноценного досуга. Без преувеличения можно сказать, что эту миссию организаторы выполнили, поскольку каждый день у ребят наполнен интересными событиями. Так, сначала учителя рассказали, как запускать хлопушки и фейерверки, чтобы в Новый год обойтись без чрезвычайных ситуаций. Затем учащиеся в формате викторины вспоминали, какие новогодние фильмы они знают, изучали основы фотоискусства. В день творчества они создавали зимние домики из ватных палочек и конструировали

зайца по технологии оригами. Маленькие кулинары представляли на обозрение другим школьникам и учителям свои съедобные шедевры. Попробовать, к сожалению, не удалось, но на вид блюда были очень аппетитные. Благодаря онлайн-формату ребятам удалось совершить путешествие по Морю смеха под флагом улыбки, а также побывать в Мире добрых дел. В общем, запастись яркими впечатлениями перед началом новой учебной четверти удалось. Причём не только детям, а также родителям и педагогам.

– Развитие познавательных интересов и возможность проявить творческие способности – всё это важно для ученика, – подчеркнула Светлана Бугаёва. – К тому же родители спокойны, потому что знают, чем занят их ребёнок. У педагогов есть дополнительная возможность формирования полноценной личности с активной гражданской позицией.

По словам педагога, различные формы организации досуга позволяют ребёнку раскрыться, придают уверенность в своих силах.

Александра Исаева

Фото Ануара Тюлюбаева