Кандидаты в сенаторы зарегистрированы

На выборы депутатов Сената 14 января 2023 года зарегистрированы 66 кандидатов.

Итоги регистрации кандидатов в депутаты Сената Парламента РК на выборах 14 января 2023 года подвели на заседании ЦИК РК под председательством Нурлана Абдирова.

Согласно Календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов депутатов Сената Парламента РК регистрация кандидатов завершилась в 18 часов местного времени 24 декабря. Об итогах этого этапа электоральной кампании доложили председатели территориальных избирательных комиссий облас­тей, городов Астана, Алматы, Шымкент.

В целом во всех 20 регионах Казахстана из 130 выдвинутых претендентов зарегистрированы 66 кандидатов, то есть в среднем конкуренция составляет 3 кандидата на один сенаторский мандат. Наибольшее количество зарегистрированных кандидатов в Жамбылской области и Алматы – по 5 человек. По 4 кандидата – в области Абай и Туркестанской области, по 3 – в Астане, Шымкенте и остальных 14 областях.

Среди зарегистрированных кандидатов 63 (95,5%) – это самовыдвиженцы и 3 (4,5%) – выдвинуты маслихатами.

В числе зарегистрированных кандидатов: по гендерной пропорции – 46 (69,7%) мужчин и 20 (30,3%) женщин; по роду занятий – 4 действующих сенатора, 15 работников государственных организаций, предприятий и учреждений, 29 государственных служащих, 13 работников коммерческих структур и 5 представителей общественных организаций. Средний возраст кандидатов составляет 51,8 года.

На заседании член ЦИК РК Анастасия Щегорцова обратила внимание на особенности предвыборной агитации, этап которой начался после 18 часов 24 декабря 2022 года и закончится в полночь по местному времени дня, предшествующего дню голосования (в 00.00 часов 13 января 2023 года). Все кандидаты имеют право осуществлять агитацию как через средства массовой информации, так и путём проведения публичных предвыборных мероприя­тий, а также путём выпуска и распространения агитационных материалов.

В ЦИК поступили информационные сообщения от 160 СМИ, которые на договорной основе могут размещать агитационные материалы кандидатов. Все расходы, связанные с агитацией, должны быть оплачены из средств избирательных фондов кандидатов. Все агитационные материалы должны быть надлежащим образом маркированы. В день выборов и предшествую­щий ему день любая предвыборная агитация запрещена. За нарушение сроков, порядка и условий предвыборной агитации предусмотрена правовая ответственность.

Секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман доложил о работе по изготовлению избирательных бюллетеней на предстоящие выборы. В избирательный бюллетень включаются все зарегистрированные кандидаты с указанием фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) в алфавитном порядке государственного языка и строка «Против всех».

На заседании ЦИК было принято постановление «Об изготовлении избирательных бюллетеней по выборам депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, назначенным на 14 января 2023 года». В нём избирательным комиссиям областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента поручено изготовить избирательные бюллетени на предстоя­щие выборы в соответствии с количеством выборщиков соответствующих маслихатов административно-территориальной единицы, включая резерв 1% от общего числа выборщиков. Также документом устанавливается степень защищённости избирательных бюллетеней.

Также на заседании был утверж­дён регламент использования функционала интернет-­ресурса ЦИК РК при проведении выборов депутатов Сената Парламента РК, назначенных на 14 января 2023 года. По этому воп­росу выступил член Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов. Функционал интернет-ресурса ЦИК позволяет в режиме реального времени наблюдать за ходом выборов, явкой выборщиков, предварительными итогами голосования. Соответствующая информация в день выборов будет доступна посетителям сайта Центральной избирательной комиссии.

По итогам заседания председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров подчеркнул, что предстоящие выборы депутатов Сената Парламента должны быть проведены в соответствии с законодательством, в условиях транспарент­ности и конкуренции.

Лилия Сыздыкова, «Казахстанская правда» № 247 от 27 декабря 2022 г.