Канадская технология   на жарминской земле 

Степной район издавна известен как край золотых россыпей из-за многих месторождений благородного металла. Наряду с промышленным потенциалом там хорошо развиты животноводство и растениеводство. Потому на ярмарку в областной центр жарминцы привезли различное мясо, молочные продукты и мёд.

Нынче в районе также есть хорошие новости. 70 лет исполнилось с тех пор, как выведена знаменитая казахская белоголовая порода скота. В селе Шалабай, да и в целом в ВКО, она занимает заметное место. Имеет потенциал развития. Как сказал заместитель акима района Ернар Бексултанов, головное хозяйство в селе продолжает традиции. Не так давно в Шалабае установлено оборудование из Канады для выборки молодняка. Вложены инвестиции, чтобы дальше развивать племенное дело. Строится лаборатория для совершенствования методов искусственного осеменения. Популярный «акбас» ещё не сказал своего главного слова.

Жарминская земля славится одновременно известной породой овец байыс, которую разводят в селе Ушбиик. Овцы обладают целым рядом несомненных достоинств. В масштабах Казахстана не так много подобных хозяйств. Такая порода овец есть в Зайсанском районе. У них высокая продуктивность как по мясу, так и по шерсти.

Ещё хорошо известен в регионе и стране племзавод «Калбатау», также развивающий животноводство. Потому на местном и областном рынках всегда ждут от них мясо.

– Сегодня крестьянские, фермерские хозяйства района привезли около семи тонн различной мясной продукции, – сообщил Ернар Бексултанов. – В том числе говядину, баранину, конину по цене заметно ниже среднерыночной. Соответственно, расклад выглядит так: говядина – 2100, конина – 2300, баранина – 1900 тенге за один килограмм.

Итоги сезона в сельском хозяйстве только подводятся, но сегодня можно сказать, что поработали сельчане неплохо. Прогнозные показатели по объёмам валовой продукции в денежном и натуральном выражениях будут выполнены. Солидный вклад в экономику района вносят предприятия горнодобывающей промышленности. У них также имеется динамика развития, несмотря на известные всем землякам трудности уходящего 2020 года.

По информации заместителя акима района, есть крупные проекты в секторе промышленности. Один из них связан с производством специальных цементных смесей, применяемых в ремонте дорог. Другой проект в животноводстве касается откорма крупного рогатого скота. Тема бизнеса вполне привычная и выгодная с учётом местной природы, климата, условий.

О погоде. Кто не знает о розе ветров в степном краю? В рамках зелёной экономики внедрён проект производства электроэнергии посредством солнечных батарей. Ведётся работа над идеей установки ветровых электростанций.

«Акбас» – белоголовую породу охотно выращивают в различных сельских округах района. Ведётся постепенное породное преобразование поголовья местного скота. К примеру, крестьянское хозяйство «Нурхат» находится в селе Укили и привезло на ярмарку в областной центр мясо КРС. Его руководитель Бауржан Шибутов рассказывает, что к зимовке хозяйство подготовилось неплохо. Имеется необходимая техника, созданы надёжные запасы кормов. Солидной поддержкой являются субсидии от государства при покупке новых тракторов, обновлении парка машин.

Отчётливо выраженное мясное направление в отрасли животноводства будет сочетаться с молочным. Действует в районе молочно-товарная ферма, производит молоко. В планах новые проекты по открытию подобных хозяйств.

Есть первые ласточки в сфере пчеловодства, которое в Жарминском районе должно подняться на новую высоту. Как тут иначе, если за дело берётся молодёжь. Тамирлан Ахметжанов привёз на ярмарку медовую продукцию со своей пасеки. Пчеловодством увлёкся с одиннадцати лет. На первых порах помогал дяде. Затем решил основать своё дело. Сейчас, так или иначе, в свободное время занята на пасеке вся дружная семья – папа, мама, младший брат и сам Тамирлан. Родители помогают по мере возможности, в основном, важна моральная поддержка, мудрые советы.

– Сначала мы предлагали на продажу только мёд, потом добавили и побочную продукцию пчеловодства, – говорит ТамирланАхметжанов. – На сегодня мы освоили и получаем, фасуем, продаём все их виды, кроме маточного молочка. Скоро его тоже научимся на пасеке получать. На одном месте не стоим, постоянно учимся, ищем, думаем. В будущем, по моему мнению, на наших столах должна быть продукция только местного, казахстанского производства.

Меир Токобаев

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