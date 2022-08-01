Камышовый рай

Художественный фильм под таким названием о современном рабстве когда-то потряс зрителей до глубины души. Но иногда кино лишь отражение реальности. Ведь в Казахстане до сих пор ежегодно регистрируются, в среднем, около ста досудебных расследований, связанных с торговлей людьми и трудовой эксплуатацией.

Современное рабство процветает и находит новые формы. 30 июля в мире отмечают скорбную дату – Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

Срочно требуется на работу…

Может, кто-то подумает, что невольничий рынок – это нечто, похожее на базар: на импровизированной сцене выставляют «живой товар» в цепях, и все желающие рассматривают физические данные невольника и обсуждают с продавцом его профессиональные навыки. Что ж, было в истории человечества и такое. Но цифровые технологии вносят свои коррективы даже в эту сферу теневого рынка.

Руководитель ОО «Центр развития и адаптации «Феникс» в Усть-Каменогорске Назигуль Ахметкалиева за 20 лет работы с жертвами торговли людьми может рассказать о многих способах вербовки будущих невольников.

– Способов вербовки – огромное количество. Особенно сейчас, когда повсеместно люди используют мессенджеры, социальные сети, сайты объявлений и другие способы обмена информацией. И людям, находящимся в поиске работы, надо с крайней осторожностью относиться к каждому объявлению. Например, объявление о найме девушек на высокооплачиваемую работу с выездом за пределы Казахстана – это уже сигнал, что здесь набирают содержанок и сексуальных рабынь для различных притонов, – поделилась опытом Назигуль Ахметкалиева.

Ещё одна разновидность объявлений, которые могут вызвать тревогу и насторожить, – это предложение стать донором внутренних органов за очень приличное вознаграждение. Здоровые, но бедные люди могут решиться на такой шаг – продать почку, чтобы обеспечить нормальную жизнь себе и близким. Более того, известно несколько случаев в Казахстане, когда наши граждане действительно соглашались на подобную операцию. Один из них так и не встал с операционного стола – во время операции что-то пошло не так и донор скончался.

В интернете не стесняются размещать даже объявления о продаже детей и новорождённых. На этом некоторые выстраивают неплохой бизнес. Есть такого сорта «мамаши», которые специально рожают, чтобы выгодно продать малышей приёмным родителям. Именно такую «предпринимательницу» правоохранительные органы задержали прямо во время совершения сделки, когда на встречу с продавцом пришёл не будущий отец, а сотрудник органов внутренних дел.

Процветает в стране и трудовая эксплуатация: заманив «золотыми горами», людей вывозят в отдалённые аулы и зимовки в горах или степи, отбирают документы и заставляют работать от зари до зари. Аналогичная схема и для тех, кто работает на небольших строительных объектах, производственных площадках и так далее.

Признаки рабства

Выявить и идентифицировать жертву торговли людьми и трудовой эксплуатации имеют право только сотрудники правоохранительных органов, но помочь им может любой сознательный гражданин.

На самом деле выявить эти признаки достаточно легко, нужно только внимательно оглядеться и уметь слушать окружающих. Потому что невольник, так или иначе, будет искать возможность рассказать незнакомцу о своей беде. Он напишет записку или позвонит по телефону, шепнёт на ухо «SOS» или подаст другой знак о помощи. Главное, этот момент не проглядеть, а потом доложить о нём представителю правоохранительных органов.

И уже они будут определять, есть ли признаки торговли людьми в данном конкретном случае, или бдительному гражданину всё померещилось. А признаки эти просты. Во-первых, это разные способы вербовки на работу. Один из них – объявления – мы уже раскрыли. Кроме того, работников могут нанимать на «пятаках», которые есть в любом городе или районном центре. Здесь в поисках работы ежедневно собираются безработные и малоимущие, лица без определённого места жительства. Те, кого легко обмануть, заманить даже небольшим вознаграждением и сомнительными условиями труда.

Во-вторых, жертву торговли людьми обычно транспортируют до места содержания и работы, а потом передают из рук в руки будущему хозяину. Тот в свою очередь обязательно отберёт документы, удостоверяющие личность, телефон, банковские карты (если они есть), то есть отрежет своего невольника от внешнего мира всеми доступными способами. Ну а после наступает тот самый камышовый рай – годы каторжного труда, невыносимые условия жизни в убогой лачуге или в кошаре рядом со скотом и скудное питание.

– Тяжёлый труд по 12-16 часов в сутки, ограниченное питание, антисанитарные условия жизни неизбежно налагают отпечаток и на внешний вид, и на состояние здоровья. Поэтому, посещая отгоны, отдалённые хозяйства, небольшие производственные и строительные площадки, стоит внимательнее относиться к работникам: их внешнему виду, состоянию здоровья, слушать их разговоры. Ведь именно вы можете быть человеком, который поможет невольнику вернуться к нормальной жизни, – посоветовала Назигуль Ахметкалиева.

По её словам, в ВКО был случай, когда жертвой трудовой эксплуатации был мужчина лет 50-ти, а по внешнему виду ему можно было смело добавить ещё не менее 20-ти лет.

Так кто же может стать потенциальной жертвой торговли людьми? По мнению председателя Частного фонда «Коргау-Астана» Анны Рыль, потерять свободу, по большому счёту, может каждый человек, согласившийся принять участие в рисковом деле, где сулят большие прибыли. Да и от похищения никто не застрахован. Но это – единичные случаи. Чаще к вербовщикам могут попасть люди без определённого места жительства, трудовые мигранты, лица без гражданства, люди, страдающие зависимостью. А ещё дети, чьи родители – лица с низкой социальной ответственностью.

Выгодный бизнес

Как отметил в ходе недавнего круглого стола, организованного по инициативе Министерства внутренних дел РК, секретарь Комиссии по правам человека при Президенте РК Тастемир Абишев, торговля людьми, по данным Международной организации труда, входит в тройку самых прибыльных направлений нелегального бизнеса в мире, уступая позиции лишь торговле оружием и наркотиками. Годовой же оборот от торговли людьми, по приблизительным расчётам, составляет не менее 150 млрд долларов США.

При этом заместитель министра внутренних дел РК Кайрат Сунтаев уточнил, что, по данным ООН, самой известной формой торговли людьми в мире является сексуальная эксплуатация. На её долю приходится 54% преступлений, связанных с трафиком людей.

– К сожалению, Казахстан не является исключением. И в нашей стране тоже наиболее распространённой формой торговли людьми является именно сексуальная эксплуатация женщин, а также содержание притонов. При этом мужчины чаще всего подвергаются трудовой эксплуатации. Имеются в нашей республике и факты продажи детей и несовершеннолетних для усыновления, – отметил Кайрат Сунтаев.

По его словам, в Казахстане ежегодно регистрируется около ста досудебных расследований по преступлениям, связанным с торговлей людьми, сексуальной или трудовой эксплуатацией. По данным, представленным заместителем начальника управления по борьбе с торговлей людьми Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Шынар Кучербаевой, в 2020 году в Казахстане было возбуждено 100 уголовных дел по преступлениям, связанным с торговлей людьми, в 2021 – уже 103 уголовных дела, а за 6 месяцев текущего года ведутся досудебные расследования по 57 уголовным делам.

Борьба с организованными преступными группировками, специализирующимися на торговле «живым товаром», ведётся изо дня в день. Так, в результате многоходовой операции в декабре 2021 года на скамью подсудимых сели одновременно 17 членов транснациональной преступной группы, которые в течение многих лет занимались незаконным бизнесом, продавая в Королевство Бахрейн женщин и несовершеннолетних для содержания в притонах. Их приговорили к разным срокам лишения свободы.

Отметим, что в Казахстане в 2019 году было возбуждено 35 уголовных дел, связанных с сексуальной эксплуатацией женщин, в 2020 году – 67 уголовных дел, а в 2021 году – 21 дело. Чаще всего женщин и детей вывозят в Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. Однако внутренний трафик сексуальных рабынь в нашей республике тоже процветает. Что же касается статистики уголовных дел по трудовой эксплуатации, здесь цифры гораздо скромнее: в 2020 году удалось возбудить 21 уголовное дело, в 2021 году – 4, в 2022 году – 5 уголовных дел, которые находятся на стадии досудебного расследования.

К сожалению, как отмечают представители неправительственных организаций, специализирующихся на оказании помощи трудовым мигрантам, жертвам торговли людьми, большинство возбуждённых досудебных расследований по статьям, связанным с торговлей и эксплуатацией людей, не доходят до суда.

Помощь и реабилитация

Вместе с тем даже международные эксперты подтверждают, что уголовное преследование преступников, связанных с торговлей людьми, в Казахстане максимально приближено к мировой практике. Чего не скажешь о социальной помощи жертвам торговли людьми и эксплуатации.

Как сообщила директор Департамента развития политики социальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения РК Альбина Боранбайкызы, с 27 июля текущего года в казахстанском законодательстве были внесены и приняты поправки, согласно которым иностранные граждане и лица без гражданства, временно или постоянно проживающие в нашей республике, могут получать специальные услуги в социальных и медицинских учреждениях Казахстана.

Решены и многие вопросы, связанные с определением статуса детей, находящихся в миграционных процессах, а также их доступа к образованию и медицинской помощи. Как отметил председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Есенгазы Имангалиев, с недавнего времени все младенцы, родившиеся на территории Казахстана, имеют право на получение свидетельства о рождении, независимо от статуса матери. Также дети, находящиеся в миграционных процессах, могут посещать школы и детские сады в Казахстане. Именно такую помощь получили более 1200 детей за период с 2017 по 2022 год.

Однако не только дети нуждаются в таком внимании. Огромное количество мигрантов и лиц без гражданства обращаются за помощью в общественные организации в надежде оформить документы, легализовать свой статус и найти достойную работу. По словам председателя Частного фонда «Коргау-Астана» Анны Рыль, в постковидный период в Казахстане вновь наблюдается рост числа трудовых мигрантов. Так, в 2021 году их общественная организация проконсультировала около 600 мигрантов и граждан соседних государств по вопросам документирования и охраны труда, при этом в 42 случаях общественники выявили признаки трудовой эксплуатации. В текущем году из 400 обращений признаки трудовой эксплуатации выявлены также в 42 случаях.

Закон всему голова

Исходя из мировой и национальной практики, где вопросы борьбы с торговлей людьми не теряют своей актуальности, Президент РК Касым-Жомарт Токаев издал указ, где поручил Правительству разработать законопроект по противодействию торговле людьми на территории нашей республики.

Как отмечают специалисты, Закон «О противодействии торговли людьми в РК» будет не только регулировать вопросы уголовного преследования подозреваемых лиц, но и создаст условия для разработки механизма защиты и реабилитации жертв торговли и эксплуатации, профилактики торговли людьми, организации информационных кампаний и образовательных программ.

Екатерина Гуляева

Фото Аяужан Утеулиновой