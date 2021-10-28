Кампания, определяющая будущее

Третья очередная Национальная перепись населения в Казахстане вступила в завершающий этап. В настоящий момент в нашем регионе процедуру прошли 97 процентов жителей.

В ходе онлайн-брифинга первый заместитель акима области Алмасхан Сматлаев рассказал о ходе переписи в регионе. Он напомнил, что эта важная кампания проходит в онлайн-режиме с 1 сентября текущего года, в цифровом формате на вопросы ответили более 788 тысяч жителей Восточного Казахстана, или 58 процентов всего населения области. Примечательно, что по данному показателю Восточный Казахстан занимает первое место среди регионов республики.

С 1 октября интервьюеры проводят сплошной опрос на планшетах в офлайн-режиме. На сегодняшний день они опросили 533,5 тысячи человек, или 39 процентов от общей численности населения области. В целом на сегодняшний день Национальной переписью охвачено 97 процентов жителей Восточного Казахстана. Другими словами, перепись прошли уже 1,3 млн человек.

По данным руководителя Департамента Бюро национальной статистики по ВКО Берика Терликбаева, досрочно завершился сбор данных в Абайском районе. Вторые по данному показателю Катон-Карагайский район, где в переписи приняли участие 25 тысяч человек. На третьем месте Шемонаихинский район, где на вопросы переписи ответили 49 тысяч жителей.

В онлайн-режиме наиболее активными оказались жители Зайсанского района. Там более 37 тысяч человек прошли перепись в новом формате. На втором месте по онлайн-переписи Абайский район. Тройку лидеров замкнул Бескарагайский район.

Остаётся несколько дней до завершения Национальной переписи населения. Уже 30 октября закончится основной этап. До этого дня жителей Восточного Казахстана, не принявших участие в кампании, призывают ответить на вопросы интервьюеров или пройти перепись самостоятельно в онлайн-формате на специализированном сайте sanaq.gov.kz.

– Мы просим население с пониманием отнестись к данному мероприятию, которое требует вовлеченности всего общества. Собранная информация будет служить основой для прогнозирования социально-экономической ситуации в стране и регионе, а также планирования социальной политики на ближайшие годы, – подчеркнул Алмасхан Сматлаев.

Марина Шевелёва

Фото Тлеубека Шаяхмета