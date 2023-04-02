Калейдоскоп интриг

В камерном театре Усть-Каменогорска «Дикий КОТс» представили экспериментальный спектакль «Свободная пара». Ироничная история любви и нестандартная её подача зрителям привлекли интерес к постановке задолго до её премьеры. Интерактивный спектакль в формате киносъёмки, несомненно, обещает произвести впечатление даже на искушённых ценителей театрального искусства.

За две недели до премьеры билеты на спектакль были распроданы. И это неудивительно, ведь то, что предложил гостям театра «Дикий КОТс» режиссёр Дмитрий Емельянов, действительно, стоит внимания.

Авантюрная комедия «Свободная пара» по мотивам одноимённой пьесы Дарио Фо – это классическая итальянская комедия в жанре «Дель-Арте». Этот жанр отличает площадный, уличный стиль творчества.

– Мы не стали спорить с автором пьесы, – шутит Дмитрий Емельянов. – Спектакль поставлен в такой несколько сумбурной балаганной форме, где неотъемлемой частью является интерактив, общение и близкий контакт со зрителем.

Перед зрителем с первых минут постановки стремительно разворачиваются действия из жизни двух киноактёров, играющих роль семейной пары, которая переживает кризис отношений. При этом, по задумке авторы пьесы, герои являются мужем и женой в жизни. Семейные перипетии, которые изображают герои в кадре, переплетаются с интригами в их реальной жизни и создают немыслимый калейдоскоп всего театрального действия. Нетривиальную особенность добавляет формат спектакля, который представлен в виде съёмочной площадки, где снимают кино, а зрители в нём – массовка.

Некоторым гостям «Дикого КОТса» такая театральная подача показалась весьма оригинальным экспериментом, но режиссёр отметил, что это именно то, чем должен являться театр.

– Приём этот не новый. Жанр возник очень давно, пример тому ещё гомеровский театр. Я вообще привык считать, что весь театр – это и есть интер-

актив, в отличие от кино. Так и должно быть в театре. Это наука искусства. Никаких экспериментов. Только дилетант может позволить себе какие-то неуместные импровизации, а мы ставим научные опыты, как теоремы, доказанные временем, – смеётся постановщик.

На вопрос, почему именно история «Свободной пары» вызвала интерес режиссёра, Дмитрий Емельянов ответил так.

– Ну, а о чём ещё можно говорить через искусство? – говорит Дмитрий. – Что самое незыблемое, самое волнующее, то, ради чего мы все живём? Безусловно, это выстраивание взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Хотя я не люблю слово «отношения». На мой взгляд, в последнее время оно стало сорным и губительным. Мне больше импонирует в этом смысле слово «семья». Потому что ищущий отношений, я думаю, семьи никогда не построит. Семья – это до конца, а отношения – на какое-то время. А потом новые отношения… и так далее.

Как отмечает режиссёр, постановка раскрывает тему мизогонии (предубеждение по отношению к представительницам прекрасного пола) и мизандрии (неприязнь к мужчинам), свободных отношений и, конечно же, тему всепоглощающей любви.

– Спектакль через комедийную гротесковую ситуацию обличает всё безумие тех обстоятельств, в которых мы существуем, игры, в которую играем, – говорит Дмитрий Емельянов. – Цель искусства – это искусственное отображение реальной жизни. Вскрывать и показывать то, через что люди могут найти ответы на свои вопросы. Поэтому наш творческий коллектив постарался пролить свет на определённые житейские нюансы.

Премьера спектакля состоялась 30 марта и принесла бурю положительных эмоций зрителям.

– После премьеры могу с уверенностью сказать, что задуманное воплотилось, – говорит режиссёр. – Хотя в моём понимании, «результат» – довольно зыбкое определение. Потому что всегда есть место для движения вверх. Поэтому в ближайшее время мы будем готовить новый репертуар, чтобы снова удивлять и дарить радость гостям театра.

Лилия Дроздова

Фото из архива театра «Дикий КОТс»