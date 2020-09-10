Календарь готов 

КФХ подготовил календарь чемпионата Казахстана на предстоящий сезон с участием в нём «Торпедо», «Сарыарки» и «Номада».

Всего в чемпионате Казахстана принимают участие 13 команд: «Арлан», «Иртыш», «Алматы», «Бейбарыс», «Алтай Торпедо», «Кулагер», «Темиртау», «Актобе», «Горняк», «Номад», «Снежные Барсы», «Сарыарка», «Торпедо».

Если говорить о наших усть-каменогорских дружинах, то игры начнутся на выезде. «Торпедо» стартует в Алматы, а «Алтай Торпедо» – в Кокшетау с «Арланом».

Пройдёт ли всё гладко в противостоянии «Алтай Торпедо» и «Арлана», пока не известно. За две недели до старта нового сезона «Арлан» объявил о своём закрытии. Тренерский штаб и все игроки распущены.

После завершения конкурса государственных закупок на обслуживание хоккейной команды от Управления физической культуры и спорта Акмолинской области победителем тендера стал спортивно-хоккейный клуб «Астана-Байтерек».

– Хоккейная команда примет участие в чемпионате Республики Казахстан под названием «Арлан», – отметила пресс-служба Управления физической культуры и спорта Акмолинской области. – Это условие прописано в технической документации конкурса.

Сейчас у восточноказахстанских команд тренировочный процесс идёт полным ходом. Игроки обеих настроены только на победы.

Камила Ботагамитова