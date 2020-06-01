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Калейдоскоп детских улыбок

By Рудный Алтай
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В первый день лета отмечают один из самых добрых и замечательных праздников – Международный день защиты детей. В этом году в Восточном Казахстане не состоятся массовые торжественные и развлекательные мероприятия, но приятных сюрпризов для ребят приготовили много! 

Калейдоскоп детских улыбок

В преддверии праздника в виртуальном пространстве стартовал ряд познавательно-развлекательных мероприятий для детей. Например, в Семее организации культуры и дополнительного образования провели на страницах социальных сетей онлайн-встречи с участниками проекта «100 новых лиц Казахстана», показали видеорецепты для малышей и постановки театра теней. 

В областном центре сотрудники музеев, библиотек, детских подростковых клубов подготовили для ребят разного возраста мастер-классы по ораторскому искусству, оригами, народным ремеслам, программированию, языковые уроки, викторины, литературно-музыкальные передачи. В областной библиотеке им. А. С. Пушкина виртуальных посетителей ждало путешествие по Библиоцарству с играми, конкурсами и многочисленными призами. 

– В Казахстане создаются все условия, чтобы дети росли счастливыми, – отметила директор Дворца творчества школьников Галина Асташкина. – Первый летний день – не просто детский праздник, но и напоминание об ответственности общества за судьбу маленьких граждан. 

По ее словам, 1 июня стартует национальная информационная кампания «12 дней против эксплуатации детского труда». Юристы социально-психологической службы ответят на вопросы относительно трудоустройства несовершеннолетних. 

В областном Доме дружбы – центре общественного согласия постарались создать юным восточноказахстанцам праздничное, солнечное настроение.  

– Наши творческие коллективы и ансамбли этнокультурных объединений «Арабеск», «Вайнах», школа лезгинки «Кавказ» и многие другие в режиме реального времени подарили зрителям свои творческие номера, – говорит заместитель директора областного Дома дружбы – центра общественного согласия, председатель штаба молодежного движения «Жаңғыру жолы» АНК ВКО Равиль Юнусов. – Хотя зрительный зал был пуст, по ту сторону экрана артистов благодарили аплодисментами не только их родители, друзья, но и все восточноказахстанцы, зашедшие на наши страницы в социальных сетях.  

Военные тоже не остались в стороне. Служба по организации работы с членами семей военнослужащих войсковой части 27943 поздравила более 500 детей военного городка, в том числе ребят с особыми потребностями. Костюмированные персонажи, конечно, с соблюдением всех противоэпидемиологических мер безопасности, угощали детей мороженым. Также были подведены итоги конкурса детских рисунков «Мен елімнің бақытты баласымын». 

Ева Ким 

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