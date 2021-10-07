Каков доход?

За второй квартал 2021 года предприятия и организации области произвели продукцию и оказали услуг на сумму более 600 миллиардов тенге.

Крупные и средние предприятия и организации Восточного Казахстана подвели итоги производственно-финансовой деятельности за второй квартал текущего года. Их финансовые показатели были представлены отчётностью 253 хозяйствующих субъектов.

По информации Департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по ВКО, произведено продукции и оказано услуг на сумму 615 млрд тенге, что увеличило этот показатель по сравнению с предыдущим кварталом на 24,5 процента. Доход от реализации продукции и оказания услуг составил 745,7 млрд тенге и увеличился на 5,9 процента.

Наибольший удельный вес в выпуске продукции и оказанных услуг во втором квартале 2021 года занимала продукция обрабатывающей промышленности. Её объём составил 366,9 млрд тенге.

– Среди городов и районов области первенство по таким финансовым показателям, как объём произведённой продукции и оказанных услуг, а также доход от реализации продукции и оказания услуг, принадлежало предприятиям Усть-Каменогорска – 398,4 млрд тенге и 499,4 млрд тенге соответственно, – сообщили в ведомстве.

Во втором квартале этого года сальдированный финансовый результат крупных и средних предприятий области определился как прибыль в размере 347,8 млрд тенге. В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля прибыли приходилась на предприятия обрабатывающей промышленности – 248,1 млрд тенге. Наибольший отрицательный финансовый результат показали предприятия, занимающиеся профессиональной, научной и технической деятельностью.

В разрезе городов и районов наибольшая доля прибыли приходилась на предприятия и организации Усть-Каменогорска – 261,4 млрд тенге, тогда как наибольшая доля убытка на предприятия и организации Курчатова: -1,1 млрд тенге.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников