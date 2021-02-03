Какой он – новый алфавит? 

Новый вариант алфавита казахского языка на латинице представили в Правительстве.

Премьер-министр РК Аскар Мамин провёл заседание Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, сообщает пресс-служба Премьер-министра РК.

О проведённой работе по совершенствованию алфавита казахского языка на основе латинской графики доложили министр культуры и спорта Актоты Раимкулова и директор Института языкознания им. А. Байтурсынова Анар Фазылжанова. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал о проекте порядка расположения букв казахского языка на клавиатуре, а министр образования и науки Асхат Аймагамбетов – о предстоящей работе по переходу на алфавит на основе латиницы.

Напомним, по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в 2017 году началась работа по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику. В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 21 октября 2019 года по совершенствованию алфавита казахского языка на основе латинской графики рассмотрено свыше 40 вариантов алфавита, а также проекты правил написания казахского языка и порядка расположения букв на клавиатуре.

В образовательных учреждениях проведено анкетирование по написанию и чтению знаков усовершенствованного алфавита. Организованы открытые обсуждения с целью учёта общественного мнения.

Отметим, открытые обсуждения проводились и в Восточном Казахстане. В дискуссии участвовали учёные, преподаватели вузов и тренеры-преподаватели центров обучения языкам.

К слову, по информации Управления по развитию языков ВКО, на совещании, прошедшем 5 марта 2020 года, учёными региона было отмечено, что специфические гласные нужно обозначить умляутом, а согласные – бревисом, также было сказано об эффективности уменьшения количества диакритических знаков при обозначении букв. На сегодняшний день в усовершенствованном алфавите полностью учтены эти предложения.

Усовершенствованный алфавит включает 31 символ базовой системы латинского алфавита, полностью охватывающей 28 звуков казахского языка. Специфические звуки казахского языка ә (ä), ө (ö), ү (ü), ұ (ū) и ғ (ğ), ш (ş) обозначены диакритическими символами умляут ( ̈ ), макрон ( ˉ ), седиль ( ̧ ), бревис ( ̌ ), которые часто используются в международной практике.

Алфавит соответствует принципу «один звук – одна буква», закреплённому в письменной практике казахского языка. Поэтапный переход на новый алфавит планируется с 2023 по 2031 год.

– Усовершенствованная версия алфавита даст новый импульс развитию казахского языка и будет способствовать его модернизации в соответствии с современными тенденциями. В предстоящий период необходимо провести большую подготовительную работу по постепенному переходу на латинскую графику казахского языка, – сказал Аскар Мамин.

Глава Правительства поручил провести широкую информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам усовершенствованного алфавита казахского языка на основе латинской графики.

О том, как эта работа будет проводиться в Восточно-Казахстанской области, рассказала руководитель Управления по развитию языков ВКО Роза Толемысова. По её словам, в рамках разъяснения населению усовершенствованного проекта в социальных сетях будут опубликованы видеоинтервью с учёными-лингвистами.

– Будет организована информационная поддержка в виде брифингов, круглых столов и других мероприятий. Планируется размещение видеороликов по разъяснению нового алфавита, – отметила Роза Толемысова. – Широкая информационно-разъяснительная работа будет проведена в популярных группах, на страницах и каналах в Instagram, Facebook, Telegram. Запланирована публикация статей и интервью с учёными-лингвистами в региональных СМИ.

«Рудный Алтай» продолжит следить за развитием темы.

Гульжан Естаева

Фото primeminister.kz и из открытых источников