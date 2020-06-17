Как живёшь, молодёжь?

При реализации проектов в сфере молодежной политики особый акцент делают на сельской молодежи.

О том, как повысить активность этих ребят в общественной жизни и создать условия, чтобы они не стремились уехать из сел, обсудили на пресс-конференции представители ОЮЛ «АМиДО», МОО «Поддержка Казахстанской молодежи» и других молодежных организаций.

Повсеместно реализуются крупные проекты по развитию сельской местности. Одним из них стал «Социальный караван», цель которого – ознакомить сельскую молодежь с реализующимися в стране государственными программами. В состав каравана войдут специалисты-консультанты центра занятости, других государственных органов, ПП «Атамекен», АО «Жилстройсбербанк Казахстана», фонда «Даму». С молодежью проведут познавательные часы, дадут рекомендации по рациональному использованию досуга на селе.

– По итогам проекта состоится молодежный форум «Ауыл жастары – 2020», – рассказал представитель ОФ «Интеллектуалды жастар қауымдастығы» Куаныш Молдакашев. – На нем обсудят основные проблемы сельской молодежи, вопросы развития села. Разработают концепцию и направят ее в местные исполнительные органы. Также в рамках форума состоится награждение сел в номинации «Үздік ауыл». Уверены, этот проект поможет сельской молодежи заявить о себе в полный голос.

С июня в городе также начала свою работу Социальная служба духовного и литературного воспитания. Главная цель проекта – развитие молодежи в этих направлениях, приобщение к творчеству, повышение интереса к произведениям и наследию Абая. Состоятся конкурсы исполнения песен и стихов Абая, на городских площадях пройдут полюбившиеся молодежи мероприятия домбра-party и асык-party и многие другие.

В этом году также заработает социальная служба, работа которой направлена на повышение интеллектуальных и творческих способностей молодежи. В рамках проекта будут проведены интеллектуальные игры, дебатные турниры, появится академия дебатёров.

Активно развивается в городе и волонтёрство. Так, на встрече рассказали о работе социальной службы, деятельность которой направлена создание оптимальных условий для развития волонтерского движения в Семее. Создается электронная база волонтеров, будут организованы семинары, слёты и конкурсы.

Флора Левина

Семей