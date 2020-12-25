Как забронировать или перебронировать очередь в ЦОН и СпецЦОН?

Теперь сделать это пользователи могут в приложении eGovMobile. Для этого нужно выбрать ближайший по расположению ЦОН/СпецЦОН и удобные для посещения дату и время.

По словам председателя правления АО «Национальные информационные технологии» Асета Турысова, максимальное упрощение процесса бронирования очереди в ЦОН было главной целью в реализации этой услуги.

– Мы понимаем, что у наших пользователей не всегда есть доступ к компьютеру и забронировать очередь через приложение удобнее и быстрее, поэтому было принято решение вывода услуги в приложение, – отметил Асет Турысов. – Чтобы воспользоваться услугой, в разделе «Специальные услуги» необходимо выбрать «Бронирование очереди в ЦОН».

Если гражданину нужно получить более одной услуги, необходимо, выбирая цель посещения, отметить пункт «Оптовая подача». Тогда за одно посещение казахстанцы могут получить до трёх услуг. В таком случае будет выделено больше времени при бронировании.

Кроме того, в приложении можно проверить статус своих соцотчислений, воспользовавшись новой услугой «Выдача участнику системы обязательного социального страхования информации о состоянии и движении социальных отчислений». Справку можно получить за пару минут. В разделе «Правовая помощь» можно получить копии документов из архива, выбрав услугу «Получение архивных справок и/или копий архивных документов из Специального государственного архива Министерства внутренних дел Республики Казахстан».

Отметим, что в приложении реализовано более 70 самых востребованных услуг Электронного Правительства и шесть видов цифровых документов.

Михаил Теремов,

Глубоковский район