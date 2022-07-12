Как забрать свою долю

Как собственник может распорядиться своим земельным наделом, рассказала руководитель Управления земельных отношений ВКО Надежда Михейлис во время брифинга, состоявшегося в Региональной службе коммуникаций Восточно-Казахстанской области.

Чтобы разобраться в тонкостях юридических коллизий в вопросе распоряжения и пользования условными земельными долями, спикер посчитала необходимым напомнить восточноказахстанцам основные этапы земельной реформы, прошедшей за годы независимости Казахстана.

Так, с 1990 по 1993 год был принят целый ряд законодательных актов, регулирующих земельные отношения и вопросы собственности земли в нашей республике. Среди них: Закон «О крестьянском хозяйстве», Земельный кодекс, Закон «О земельной реформе». В 2001 году был принят Закон «О земле» и в 2003 году – ныне действующий Земельный кодекс РК.

По сути, в период с 1992 по 2001 год шёл процесс распределения земель совхозов на условные земельные доли каждому участнику товарищества. После чего происходила организация новых самостоятельных хозяйств, в состав которых вошли условные земельные доли новых владельцев. То есть крестьянские хозяйства брали земельные наделы во временное пользование с условием выплат накопившихся дивидендов. Так было положено начало перераспределению сельскохозяйственного земельного фонда в процессе формирования разных форм хозяйствования.

Позже, в 2002-2003 годах, право постоянного землепользования было заменено на право временного землепользования, а срок аренды был сокращён с 99 лет до 49 лет. Кроме того, крестьянам был обеспечен более свободный доступ к земле.

С 2003 года, после принятия Земельного кодекса, были разработаны и приняты нормативы, регламентирующие земельные отношения собственности на землю среди государства, граждан, государственных и негосударственных лиц.

– На момент принятия Земельного кодекса обладатели условных земельных долей на протяжении 11 лет были наделены правом распоряжаться своей землёй. Однако многими гражданами права на условную земельную долю так и не были реализованы. В связи с этим, на данном этапе реформы эти граждане согласно статье 170 Земельного кодекса в настоящее время потеряли это право, оно утратило свою законную силу, – пояснила Надежда Михейлис.

По её словам, чтобы подтвердить своё право на владение условной земельной долей, пайщики должны были ещё до 1 января 2005 года выкупить свой земельный участок в частную собственность либо получить его на правах аренды для организации собственного крестьянского хозяйства или передачи в состав уже существующего сельхозформирования. При этом условный земельный надел нужно было официально оформить в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества, либо в оплату акций акционерного общества, либо, наконец, в качестве взноса в производственный кооператив.

– После 1 января 2005 года обладатели прав на условные земельные доли, не реализовавшие свое право, то есть не совершившие одно из трёх действий на получение участка, утратили своё право на их владение. В действующей редакции ЗК РК предусмотрено, что граждане, передавшие принадлежащие им права на земельные участки, имеют право, по решению общего собрания участников, на выдел доли или пая, включая земельный участок, либо на выплату стоимости доли или пая, – дополнила Надежда Михейлис.

Этот процесс регулируется статьей 101 Земельного кодекса РК. Так как же выйти из состава товарищества или крестьянского хозяйства со своим наделом? По словам Надежды Михейлис, для этого определён чёткий порядок. Прежде всего, участники сельхозорганизации уведомляются о предстоящем собрании не менее чем за один месяц до даты его проведения в письменной форме под расписку. При условии надлежащего уведомления собрание считается правомочным при участии не менее 50% участников агроформирования либо их представителей. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на собрании участников долевой собственности и оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими. При этом в протоколе в обязательном порядке указываются выходящие участники, площадь участков и составляется схема передаваемых участков.

При этом есть особое условие: выдел участка в натуре не производится в период проведения сельскохозяйственных работ, за исключением случаев, когда такой выдел производится с согласия сельхозорганизации либо участников общей собственности.

– В случае организации крестьянского или фермерского хозяйства или сельхозпроизводства, к заявлению гражданина прилагаются: протокол собрания, схема согласованного местоположения выделяемого земельного участка, а также краткая программа ведения сельхозпроизводства. Документы необходимо направить в местные исполнительные органы по месту нахождения земельного участка для оформления соответствующих прав на землю. Необходимо учитывать, что пользование участком до установления его границ на местности и выдачи правоустанавливающих документов не допускается. Несоблюдение данной нормы квалифицируется как самовольное занятие земельного участка и предусматривает административную ответственность, – предупредила спикер.

Отметим, что ни государственные органы, ни органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в хозяйственную, финансовую и иную деятельность данных сельхозформирований, чем нередко пользуются главы крестьянских хозяйств, которые зачастую «забывают», что это не их земля, а земля, переданная им для осуществления сельхоздеятельности, и владельцы земельных наделов имеют право выйти из состава ТОО, а также получать дивиденды от прибыли за их участки.

Екатерина Гуляева

Фото из архива редакции