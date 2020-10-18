Как за каменной стеной 

За что любят свою профессию спасатели? Ведь это постоянный риск, тяжёлый физический труд, натянутые струной нервы…

Пожалуй, на такую дорогу жизни решатся встать немногие. Командир отделения Белоусовского оперативного взвода аварийного спасательного отряда № 1 Восточно-Казахстанского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы» Владимир Зинковский – один из тех, кто выбрал настоящий мужской путь.

Стать спасателем он никогда и не мечтал. Всегда хотел получить более романтичную профессию – егеря. Потому как всё свободное время в детстве проводил с отцом на охоте в живописных местах Катон-Карагайского района. Но у судьбы были другие планы: в 2011 году пришёл работать в Белоусовский оперативный взвод респираторщиком.

– Помню, когда устраивался на работу, директор спросил, знаю ли я, какой оклад у спасателя, – говорит Владимир. – А я ответил, что не за этим пришёл…

Проработав несколько лет простым бойцом, Владимир стал командиром отделения. По его словам, успешность спасательной операции любой сложности зависит от слаженной работы всего отделения. А чтобы оно было одним целым, как организм, для этого проводятся регулярные учебные тренировки. Спускаясь в шахту, командир отделения идёт первым, подвергая риску в первую очередь себя. А при выходе, наоборот, – последним, контролируя ход всей операции.

В самом начале профессиональной деятельности нашего героя ведущий специалист по испытанию баллонов для спасательного оборудования, а в то время – командир отделения Владимир Кунашкин взял тёзку под своё крыло, заметив у коллеги неподдельный интерес ко всему новому. В настоящее время командир отделения Владимир Зинковский уже и сам является наставником молодого пополнения спасателей.

Жителям посёлка Белоусовка в каком-то смысле повезло. Что ни случись, они знают – спасатели обязательно придут на помощь в любой ситуации. Этим летом на местном озере утонул мужчина. В таком деле могут помочь только профессионалы со специальным оборудованием. Полицейские и сотрудники акимата обратились именно к спасателям, так как у работников региональной водно-спасательной станции были уже запланированы выезды по поиску утонувших на два дня вперёд. Во взводе знали, что одно из хобби Владимира – это дайвинг. После звонка он не раздумывая собрал всё снаряжение и в свой выходной день отправился на вызов.

– Первая попытка не дала результата. На ощупь очень сложно ориентироваться под водой в полной темноте. У меня закончился воздух в баллонах, – рассказывает Владимир Зинковский. – Во второе погружение тело мужчины удалось найти.

Запомнился спасателю ещё один случай. В Белоусовский оперативный военизированный взвод обратилась мама девочки и сообщила, что её крошка оказалась заперта в туалетной комнате из-за сломанной дверной ручки. Кроме того, она закрыла входную дверь на замок. Ребёнок находился один дома. После неудачных попыток оказать помощь по телефону родительница вызвала спасателей.

– Меня спустили на спецоборудовании на четвёртый этаж. Девочка сидела взаперти полтора часа, у неё был испуг, сильный стресс. Когда я открыл ей дверь, она испугалась меня, – рассказывает спасатель. – Слёзы радости мамы вызвали у меня улыбку.

Спасательных операций в его жизни было много, и все они – и печальные, и радостные – не стираются из памяти.

Жизнь спасателей – это не только опасные будни. Несколько лет подряд в Караганде проходили республиканские соревнования по горноспасательному многоборью. Владимир со своей командой на протяжении трёх лет успешно защищали честь Востока. Места на пьедестале тому подтверждение.

По словам Владимира, стать спасателем может далеко не каждый. Ведь чувство страха есть у всех. Даже у профессионалов.

– Например, приезжаешь на вызов, люди смотрят на тебя, ждут, когда ты им поможешь. В этот момент забываешь про страх и риск. Такие чувства просто исчезают, – признаётся спасатель. – Ведь это наша работа.

На службе – командир, дома – глава дружного семейства. Семейные поездки в лес за грибами, путешествия по красивейшим местам области, летняя и зимняя рыбалка – так проводят своё свободное время Зинковские.

Если спасатели работают, значит у кого-то случилась беда. И поэтому умудрённые опытом люди говорят, что пусть лучше представители этой профессии отрабатывают свои навыки на учебных полигонах.

Татьяна Шапорева

Глубоковский район