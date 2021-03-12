Как «включить» школу для всех

Инклюзивное образование – процесс, обеспечивающий равный доступ к образованию для всех обучающихся с учётом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. (Закон РК «Об образовании»)

Сегодня многие родители особых детей стремятся к тому, чтобы их ребёнок учился в общеобразовательной школе. Термин «инклюзивное образование» на слуху, но далеко не все верно понимают его значение.

Проведённый «Рудным Алтаем» онлайн-опрос родителей школьников из ВКО выявил, что 40 процентов опрошенных не знают, чем именно инклюзивная школа отличается от обычной. На примере района Алтай попытаемся разобраться, что же такое инклюзивное образование, в чём его особенности и какие шаги уже сделаны для его развития.

БЕЗ СТРАХА И БАРЬЕРОВ

Инклюзивная школа – учебное заведение, в котором вместе обучаются обычные дети и ребята с особыми образовательными потребностями (не более трёх в одном классе). Один из главных принципов «школы для всех» – подстройка образовательного процесса и школьной материально-технической базы под нужды каждого ребёнка. Ученик не должен испытывать никаких трудностей при передвижении по учебному заведению, комфортно чувствовать себя на уроках… Кроме того, нужен гибкий и индивидуальный педагогический подход к каждому школьнику. Учитель, работающий с особыми учениками, должен понимать их, уважать и уметь правильно выстроить учебный процесс с учётом их особых потребностей.

– У нас в школе сегодня есть ученики с особенностями речевого развития, с задержкой психического развития, – рассказала директор начальной школы № 2 Алтая Вера Морозова. – Всё больше родителей хотят, чтобы их ребенок, имеющий особые образовательные потребности, учился не в коррекционном классе, которые у нас тоже есть, а в обычном, вместе со всеми учениками. И опыт доказывает, что это возможно. Дети, имею-щие различные проблемы со здоровьем и развитием, учатся в обычных классах, тянутся за своими сверстниками, осваивают программу, социализируются. Самое главное, что детский коллектив их безо-говорочно принимает. Дети быстро находят общий язык, особенно если учатся вместе с первого класса. И что мы уже отметили, в смешанном коллективе быстрее и успешнее проходит процесс коррекции существующих нарушений.

В МОН РК считают, что совместное обучение детей с особенностями в развитии и обычных школьников оказывает положительное влияние на всех участников образовательного процесса. Особые ученики учатся взаимодействовать с «большим миром», что в будущем поможет им устроиться в жизни, освоить профессию. Остальные школьники, получив опыт общения с детьми, имеющими проблемы со здоровьем, становятся «более понимающими и дружелюбными».

ВООБРАЖАЕМОЕ ВАРЕНЬЕ…

В Казахстане систему инклюзивного образования поэтапно внедряют с 2011 года. Но наиболее активно этой работой занялись последние три-четыре года. Согласно государственной программе развития, к 2025 году во всех школах должны быть созданы условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями. В рамках решения этой задачи в районе Алтай в последние годы работают над созданием безбарьерной среды во всех школах. Понятно, что процесс зависит от финансирования, так как требуется переоборудовать санитарно-гигиенические помещения, расширить дверные проёмы, установить пандусы, модернизировать освещение…

– В школах нашего района в этом учебном году занимаются 7876 учеников, из них на учете в ПМПК состоят 575 детей с ограниченными возможностями, – отметила руководитель отдела образования по району Алтай Бахытгуль Канафина. – В 34 школах из 40 обучаются дети с особыми образовательными потребностями. В рамках создания безбарьерной среды во всех 40 школах района установлена экстренная кнопка вызова. Кроме того, в зданиях проводится ремонт, цель которого – создать условия для особых учеников. Так, в 2019 году на адаптацию зданий школ города Алтая № 9, 11 было выделено 13,6 миллиона тенге из областного бюджета.

В этом учебном году сразу в семи школах района были открыты кабинеты поддержки инклюзии, на оборудование которых потратили 13 миллионов тенге. В каждом из них определены четыре рабочие зоны.

– Первая – зона работы логопеда, позволяет выявлять и корректировать дефекты устной и письменной речи, – пояснила Бахытгуль Канафина. – Вторая – рабочая зона педагога с офисным столом, доской и компьютером, дополнена учебными местами для детей, что необходимо для коррекционно-развивающих занятий.

Также есть зона отдыха с сенсорными элементами и сектор психологического консультирования родителей и детей.

– Такой кабинет с начала учебного года функционирует и в нашей школе, – отметила Вера Морозова. – Мы уже оценили его возможности. В штате есть логопед-дефектолог, который проводит здесь коррекционные занятия с детьми. В его распоряжении столы с большими индивидуальными зеркалами, инструментами для постановки звуков с гигие-ническими средствами для их обработки. Также есть сенсорное оборудование. Учитывая, что среди первоклассников около 30 процентов детей имеют проблемы с произношением отдельных звуков, логопедические занятия актуальны.

Групповое занятие логопед Наталья Чумакова начинает с разминки, цель которой – развитие речевых умений, навыков, коррекция и профилактика нарушений. Ученики с удовольствием выполняют упражнения, «слизывают» воображаемое варенье, надувают шарик…

– Наши уроки включены в школьную программу, – рассказывает логопед. – Вижу, что у многих детей есть динамика. Коррекционные занятия дают положительные результаты.

По словам директора начальной школы, педагоги, работающие в инклюзивных классах, получают надбавку к зарплате. Каждый из них окончил специальные курсы по инклюзии. В целом в районе за последние пять лет 226 педагогов прошли подобное обучение.

КАК ВКЛЮЧИТЬСЯ

Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики НАО «ВКУ им. С. Аманжолова» Юлия Кукина: «Самое главное в инклюзии то, что она даёт возможность каждому ребёнку, независимо от его состояния, получить образование и быть при этом включённым в социум, а не прятаться от мира в стенах своего дома.

Активное и массовое развитие инклюзивного образования в Казахстане началось всего несколько лет назад. Сегодня люди становятся более терпимыми и толерантными, но должно пройти время, пока система заработает на должном уровне. На старте всегда много непонятного как для детей и родителей, так и для педагогов и администрации школ. До сих пор бывает, что одни не знают, как включиться в инклюзию, другие, не понимают, как её включить.

Страшно, если инклюзия станет приказной. Детей примут в обычные классы, хотя ни школа, ни педагоги не готовы к этому, и потом будут потихоньку их выживать. Сегодняшний этап внедрения инклюзии можно охарактеризовать как начальный, в рамках которого все участники привыкают к тому, что происходит. Случаются и конфликтные ситуации. К примеру, педагоги не понимают, что делать с особым учеником и отправляют его в итоге на домашнее обучение, либо ребенок неадекватно (читай – не так, как другие) ведёт себя, чем пугает родителей остальных детей.

Хороший опыт внедрения инклюзивного образования, который может помочь педагогам области, накоплен в школах Усть-Каменогорска № 15, 19, 37 и Семея № 17 и 21.

Пока, к сожалению, в школах по-разному понимают, как именно организовать инклюзивное пространство. В некоторых учебных заведениях слишком много внимания уделяют документации. Успешным же образование станет только тогда, когда забота о ребёнке будет на первом месте.

Дети с особыми образовательными потребностями и раньше учились в обычных школах. Но до внедрения инклюзии каждому педагогу приходилось продумывать свою стратегию взаимодействия с особым учеником, а ученику – приспосабливаться к школьным условиям. Сейчас всё прописано в нормативно-правовых актах и инструктивно-методичес—

ких письмах. Продумана и работа с родителями обычных детей, которые часто боятся, что учитель будет ориентирован на особого ребёнка, и поэтому станет меньше уделять внимания остальным детям. С ними проводят беседы на родительских собраниях, организуют тренинги.

НЕ ЛЕЗЬТЕ ИЗ КОЖИ ВОН

Когда меня спрашивают, какой совет можно дать родителям по поводу образования их особых детей, вспоминаю слова одной мамы ребёнка с аутизмом, которая сделала всё, чтобы её сын включился в жизнь общества.

Советую родителям не требовать от их необычных детей слишком многого, не ориентироваться на норму, не лезть из кожи вон, чтобы сделать ребёнка «нормальным», а просто принять его таким, какой он есть, и радоваться его даже самым маленьким успехам.

Всегда нужно подходить индивидуально к выбору способа обучения. – Одним детям лучше в общеобразовательных школах, другим – в коррекционных, где есть специальная аппаратура, профессионально и в нужном объёме оказывается коррекционная помощь. Несомненный плюс инклюзии – в социализации, во включении в общество, в расширении количества социальных контактов. Но опять же, должны быть созданы условия, чтобы, например, ребёнок, который не слышит и невнятно говорит, смог полноценно общаться со своими сверстниками. Так что каждый случай уникален.

Что же касается родителей обычных детей, с ними должны работать администрация, педагоги и психологи школ. Им нужно объяснять, что в класс приходит хоть и особый, но всё же ребёнок, которому нужна поддержка. В любом коллективе после появления новичка всем нужно время, чтобы адаптироваться друг к другу. Успех этого процесса во многом зависит от того, как дома родители настроят своих детей, как сам педагог отнесётся к особому ребенку и как дети примут его в свою среду».

Оксана Сосновская

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Район Алтай