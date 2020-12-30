Как там, на переправе? 

В этом году паромы на Бухтарминском водохранилище завершили навигационный сезон 24 декабря. Это значительно раньше, чем в прошлом сезоне.

Была сравнительно тёплая зима и работавшее в одиночку судно-перевозчик сделало свой последний рейс только 8 января 2020.

Паромы «Иртыш» и «Күршім», словно два брата-близнеца, замерли у причала до апреля 2021 года. В это время с водной глади водохранилища уходит лёд и начинается новая навигация. Как мы уже рассказывали в прежних публикациях о переправе, в этом году между берегами ходили три парома. Их работа разгрузила транспортный поток, избавила путников от долгих ожиданий, сведя до минимума дни с бесконечными вереницами машин у берегов. Третий паром – «Одесса» – покинул переправу и направился на зимнюю базу ещё в ноябре.

Сразу после завершения навигационного сезона в районе переправы дорогу от основной трассы к берегу перекрыли бетонными блоками, установили запрещающий движение знак. Кроме этого, здесь круглосуточно дежурят полицейские, в задачу которых входит контроль за соблюдением запрета на движение по льду. Однако перекрыть его полностью едва ли возможно. К этому времени в разных местах вне полицейского поста уже существуют накатанные стихийные дороги к противоположному берегу. Некоторые водители, минуя полицейских, проезжают по ним.

К счастью, в этом сезоне обходится без ЧП в виде провалившихся под лёд автомашин, самое главное – нет человеческих жертв. Ответственные за безопасность переправы службы занимаются замерами толщины льда, чтобы дать официальное разрешение двигаться по нему транспортным средствам.

– Произведённые замеры показали, что в серединной части ледового панциря между берегами его толщина не превышает 19-20 сантиметров, – говорит руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям района, майор гражданской защиты Бауыржан Оразгалиев. – Однако, согласно прогнозам метеослужбы, ожидаются морозные дни, которые укрепят лёд, нарастят его толщину. Проведём повторные замеры – при минимальной толщине льда в 25 сантиметров дадим разрешение на проезд транспортных средств, чей вес не превышает 1,5 тонны.

Переправа является узловым звеном пути, связывающего всю область с огромной территорией, включающей приграничные районы. И еще фактором, сильно влияющим на самочувствие их жителей. На этом фоне хорошей новостью для всего региона может стать то, что определилась подрядная организация, которая будет строить мост через Бухтарминское водохранилище. Ею стало известное в нашей области предприятие ТОО «Облшығысжол».

В этом году подрядчик уже приступил к работе, занимался строительством подъездных путей к берегу с курчумской стороны. В наступающем 2021 году на объекте развернутся масштабные работы. И это обещает стать большим, долгожданным событием для жителей области.

Пока материал готовился к печати, стало известно, что на переправе «Кызыл ту» официально открыто движение транспортных средств весом, не превышающим 1,5 тонны.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район