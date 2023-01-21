Как спасти Риддер ТЭЦ?

В минувший четверг, 19 января, на Риддер ТЭЦ произошла очередная аварийная ситуация.

В 7.00 загорелся тракт подачи угля, на место происшествия экстренно выехал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

К счастью, огонь не успел добраться до основного здания станции, и уже в 8:45 сотрудники ЧС ликвидировали возгорание. Однако из-за распространения огня стала невозможной подача угля к котлам. Поэтому станцию временно перевели на другой вид топлива – мазут. Для того чтобы восстановить тракт подачи, специалистам понадобится максимум три дня. Запасов мазута на это время хватит, поскольку уже 19 января в город привезли 960 тонн топлива, а дневной его расход на Риддер ТЭЦ составляет 240 тонн.

Глава региона провёл совещание оперативного штаба по ликвидации аварийной ситуации, где отметил, что основная причина подобных происшествий на Риддер ТЭЦ (с начала ноября их было уже 30) – это преступная халатность нынешних владельцев и безграмотный менеджмент.

– В течение четырёх лет владельцы ничего не делали, обманывали государственные органы ложными справками. В ноябре был первый критический случай, мы привлекли 160 специалистов, поставили оборудование и за короткое время отремонтировали просто убитые 4-й и 5-й котлы высокого давления. У собственников колоссальные долги перед угольным разрезом «Каражыра» – один миллиард 350 миллионов, и фактически уголь на станцию поставляют только под гарантии областного акимата, – отметил Даниал Ахметов. – Такая же ситуация с «Казмунайгазом», из необходимых 1610 тонн мазута оплачено только 600.

Напомним, что практически всё оборудование и инфраструктура Риддер ТЭЦ находились в ужасающем состоянии, а вместо необходимых по штату 75 человек в ноябре там работали всего 29. Привлечённые специалисты отремонтировали стоящее оборудование, и стоимость этих работ составила 600 миллионов тенге. Необходимо было сделать это, поскольку только так можно обеспечить жизнеспособность Риддер ТЭЦ. Конечно, о капитальном ремонте речи идти не могло, поскольку сроки были крайне сжатыми, а объём работ очень большой. Руководство области надеялось, что после такой колоссальной помощи собственники ТЭЦ начнут работать не допуская критических ситуаций, однако по-прежнему, при любых сбоях в работе на помощь приходят областной акимат и сотрудники крупных промышленных предприятий региона.

Так, 19 января специалисты обследовали металлоконструкции тракта подачи угля и в срочном порядке приступили к его восстановлению. Температура в домах риддерцев незначительно снизилась, аким области лично извинился за причинённые неудобства, хотя по факту это должны были сделать именно собственники ТЭЦ.

Сейчас правоохранительные органы ведут расследование в отношении владельцев Риддер ТЭЦ, по результатам которого будет определена её дальнейшая судьба. Станция либо перейдёт в коммунальную собственность, либо будет найден новый инвестор.

– Непреложное условие – погашение долгов и банковские гарантии в объёме не менее семи миллиардов тенге, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Это необходимые средства для капитального ремонта шести котлов станции, тепловых сетей Риддера.

Глава региона также отметил, что, к сожалению, всё происходящее с Риддер ТЭЦ – это пробелы в законодательстве, которые позволяют нерадивым владельцам объектов жизнеобеспечения городов и районов так бесхозяйственно относиться к своей собственности.

Серафима Березовская

Риддер