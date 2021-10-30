Как сделать запасы и не переплатить?

Восточный Казахстан полностью обеспечивает себя по тринадцати из девятнадцати наименований социально значимых продовольственных товаров. Остальная продукция производится частично или завозится из-за пределов области. Как складывается ситуация с ценами на них на потребительском рынке?

Об этом рассказали исполняющая обязанности руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Ольга Григорьева, а также руководитель управления сельского хозяйства региона Владимир Гайламазян и ответили на ряд вопросов.

Цены на продукты остаются в поле зрения населения области. Поскольку они меняются, к сожалению, почти каждую неделю в сторону увеличения.

– Индекс цен на социально значимые продовольственные товары с начала текущего года по области составил 110,8 процента, что выше среднего республиканского показателя на 0,4 процента, – сообщила Ольга Григорьева. – В Усть-Каменогорске с начала года отмечен значительный рост по восьми товарам. Это морковь, картофель, капуста, лук, масло подсолнечное, мясо кур, крупа гречневая, сахар.

По её словам, есть заметное снижение цен на рис шлифованный и незначительное – на яйцо первой категории и муку. В целях недопущения роста цен принимаются следующие конкретные меры реагирования на ситуацию.

– Предоставлены займы в рамках «оборотной схемы» ТОО «Крупнофф», ТОО «Агрофирма Приречное», ТОО «Semey Qus»» для стабилизации цен на муку, сахар, рожки, яйцо, картофель, морковь, лук, капусту, – отметила руководитель управления. – Продукция реализуется в торговых павильонах АО СПК «Ертіс» по фиксированным ценам в Усть-Каменогорске и Семее.

Дополнительно законтрактовано через АО СПК «Ертіс» 3000 тонн картофеля, 400 тонн моркови, 3500 тонн бакалейной продукции.

Заключены меморандумы о применении минимальной – семипроцентной надбавки с 2695 оптовыми реализаторами, сельхозтоваропроизводителями и торговыми объектами.

Между тем часто звучит вопрос, какой вклад вносит аграрный сектор ВКО для решения возикающих проблем? Насколько закрывает существующие потребности рынка собственной продукцией, произведённой в нашем регионе.

Ольга Григорьева подчеркнула, что в целях стабилизации цен на муку пшеничную первого сорта, хлеб пшеничный первого сорта, подсолнечное масло и гречневую крупу между акиматом области и АО «НК «Продкорпорация» заключён меморандум по сдаче зерна пшеницы в объёме 20 тысяч тонн, 9 тысяч тонн семян подсолнечника и 6 тысяч тонн гречихи путём прямого закупа.

Добавим, что используются дополнительные меры, которые уже давно испытаны на практике. По области действуют 44 социальных магазина и 465 социальных уголков, где основные продтовары реализуют с минимальной торговой надбавкой. Для производителей местной сельхозпродукции предоставлены на постоянной основе 576 льготных торговых мест для продажи своих товаров без наценки.

«Рудный Алтай» регулярно рассказывает о ярмарках сельхозпродукции, которые в выходные дни проходят в городах и районах области. В областном центре привычными местами их проведения являются территория фермерского магазина «Фреш Маркет», а также рынка «Дос Нар». С начала нынешнего года в Восточном Казахстане состоялись 902 ярмарки. Различной сельскохозяйственной продукции в широком ассортименте сельчанами региона реализовано на общую сумму 2,9 млрд тенге.

С наступлением осени на торговые прилавки поступает свежая продукция, произведённая в хозяйствах области. Цены на них как правило ниже среднерыночных.

В Восточном Казахстане действуют региональные штабы, на своих заседаниях они рассматривают меры по недопущению необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары. Кроме того, проводится необходимая разъяснительная работа с предпринимателями по соблюдению предельной торговой надбавки в установленном ценовом коридоре.

Руководитель Управления сельского хозяйства ВКО Владимир Гайламазян сообщил, что полностью завершена уборка зерновых культур. В связи с дождливой погодой усложняются и затягиваются уборочные работы на полях, занятых подсолнечником. По предварительным данным, урожайность по многим культурам составила выше, чем в прошлом году. Показатели могут вызывать чувство удовлетворения у земледельцев области, хотя засуха и другие трудности не обошли стороной в текущем году. В аграрной отрасли региона есть определённый потенциал, но многое зависит от общей ситуации на рынке страны и далеко за её пределами в плане цен на продукты питания.

Участники брифинга отметили, что акиматы городов и районов области ведут постоянный мониторинг запасов, продтоваров в торговых центрах и продовольственных магазинах, на различных складах. Пополнение запасов осуществляется в обычном режиме на основе договоров поставок, и перебоев не наблюдается.

Таир Сапаргалиев

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