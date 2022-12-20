Как сделать возврат ошибочно уплаченных социальных отчислений?

С 1 января 2005 года в Республике Казахстан введено обязательное социальное страхование, являющееся дополнительной формой социальной защиты работающих граждан при наступлении социальных рисков.

Сегодня обязательным социальным страхованием охвачено порядка 6,7 млн человек. Ежегодно выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) получают более 1 млн граждан.

Обязательное социальное страхование основано на принципах солидарности, поскольку социальные отчисления уплачиваются за всех работающих граждан, а выплаты могут получить только те, у кого наступил социальный риск.

Работодатели за счёт своих средств уплачивают социальные отчисления в ГФСС в размере 3,5% от дохода работника. Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают социальные отчисления в свою пользу самостоятельно также в размере 3,5% от получаемого дохода.

При этом социальные отчисления не удерживаются из заработной платы работника как обязательные пенсионные взносы, а уплачиваются за счёт средств работодателей.

В случае если плательщик уплатил излишнюю сумму или ошибочно перечислил социальные отчисления в ГФСС, то эти средства подлежат возврату.

Для этого плательщику необходимо обратиться в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» (Госкорпорация) с заявлением и приложить необходимые документы. В форме заявления указан перечень документов, которые необходимо приложить в зависимости от вида допущенной ошибки при уплате социальных отчислений.

Форму заявления можно скачать на сайте gfss.kz в разделе «Соцотчисления/Возврат излишне (ошибочно) уплаченных СО и (или) пени».

Госкорпорация может не принять и вернуть вам заявление по следующим причинам:

— если факт зачисления социальных отчислений и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений не подтвердился;

— заявление плательщика не соответствует утверждённой форме;

— в заявлении плательщика указана некорректная причина возврата (выбор более одной причины).

По принятым заявлениям Госкорпорация в течение пяти операционных дней проверяет факт зачисления социальных отчислений и (или) пени и направляет документы в ГФСС с приложением подтверждения всех реквизитов по данному платежу.

ГФСС в течение семи операционных дней со дня поступления заявления плательщика осуществляет перечисление денег на банковский счет Госкорпорации для последующего перечисления их плательщику.

Однако запрошенные суммы социальных отчислений не всегда подлежат возврату. Например, суммы излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений не возвращаются, если они исчислены за период, который был засчитан в стаж участия при назначении социальных выплат из ГФСС, или если не подтверждается причина возврата, указанная в заявлении плательщика.

В таких случаях ГФСС передаёт в Госкорпорацию информацию о причинах отказа по суммам социальных отчислений и (или) пени. Госкорпорация, в свою очередь, доводит данную информацию до плательщика путём направления уведомления.