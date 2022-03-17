Как сделать ближе дальнее село

Жители Жанаауыла приезжают в областной центр за многие сотни километров по самым различным делам. В том числе для участия в традиционных ярмарках выходного дня, которые по рабочему графику проводит Тарбагатайский район.

Упомянутое отдалённое село находится на самых крайних рубежах Восточного Казахстана, имеет своё лицо, историю, традиции.

Главной отраслью местной экономики является животноводство, как основной источник доходов сельских жителей. По их мнению, дело всей жизни как далёких предков, так и нынешних земляков по-прежнему служит надёжной опорой семейному бюджету. Несмотря на все веяния и современные вызовы времени.

Как нам рассказал представитель сельского акимата Кызырхан Тисаев, местные жители привычны ко многому. К большим расстояниям, климатическим условиям, удобным для разведения разных видов скота. И здесь наряду с привычными минусами, есть явные плюсы. Так, в северных и восточных районах области выпадает много снега, очень долго длится зима, и всё это время животные остаются на стойловом содержании, требуется прочный запас кормов. В Жанаауылском сельском округе, напротив, всегда мало осадков в виде снега, нет больших расходов на заготовку сена. Животные почти круглый год на подножных кормах, сельчане совместно организуют их выпас по чётко обговорённому графику.

Чувство локтя

Вопросы взаимной выручки для местных жителей не пустой звук, иначе здесь нельзя. Почти на краю географии выручает лишь чувство локтя, привычка сообща решать проблемы, жить и трудиться.

– Богатый опыт наших предков подсказывает, что на милость природы полагаться полностью не стоит, – говорит специалист по сельскому хозяйству Кызырхан Тисаев. – В нашей степи возможны любые сюрпризы. Поэтому страховые резервы кормов создаются в каждом крестьянском и фермерском хозяйстве, на личном подворье. Есть сенокосные угодья, участки, где растёт люцерна, то есть в летнее время нужно вовремя накосить, убрать сено. В нужный момент для животных, как нельзя кстати, окажется подкормка, особенно если они ослаблены в период расплода. Есть возможность поставить при необходимости скот на откорм. За поголовьем ухаживать наши земляки умеют неплохо.

«Рудный Алтай» регулярно обращается к тематике, связанной с нехваткой кадров сельских профессий. В том числе наиболее востребованных на сегодняшний день на селе чабанов, скотников, табунщиков, механизаторов. Тут вопрос ставится уже ребром: кому передать посох чабана? Пока готового рецепта нет, каждый по-своему подходит к заполнению дефицитных вакансий с различным успехом.

Здесь всё зависит от очень многих аспектов, которые нужно рассматривать, учитывать в совокупности. Из отдалённых сёл уезжают люди поближе к районному и областному центрам, к детям, внукам, что живут в городах. Ближе к благам цивилизации, доступным там. Наиболее стойкие и привязанные к родной земле, в самом расцвете лет для работы в сельском хозяйстве, имеющие к ней тягу и вкус, продолжают дело предков, внедряя новые технологии.

К примеру, для дружной семейной четы из соседнего села Жанаталап домашнее хозяйство является основой благосостояния. Супруги Кажимукан Карменов и Альмира Асылбаева говорят, что заняты только личным подворьем. Хотя этого уже достаточно, чтобы трудиться не покладая рук круглые сутки. Животное на дворе требует внимания, как на непрерывном производстве, которое не остановить на время, словно станок, а потом снова включить в работу.

– Благодаря домашнему хозяйству мы стараемся изо всех сил получать доход, помогать детям-студентам, – делятся своими мыслями супруги.

Реальность диктует новые правила

По мнению сельчан, даже в пределах Тарбагатайского района мясо из села Жанаауыл отличается своим особенным вкусом, который невозможно перепутать с другим. Всё зависит от набора степных трав, условий содержания животных, экологически благоприятной среды для них. В гонке цен на продовольствие в масштабах всего мира, на основные продукты растёт и спрос. В этом главный показатель востребованности труда сельчан, высокой ликвидности их продукции.

Наверное, потребительское общество только сейчас по-настоящему осознаёт истинный смысл словосочетания «экономика простых вещей». Когда в ходу и в цене будут самые простые товары – хлеб, мясо, молоко, рыба, птица. Новая реальность, с которой нужно будет считаться в прямом смысле слова. Счёт любят как товар, так и деньги.

По данным акимата Жанаауылского сельского округа, поголовье крупного рогатого скота составляет 7100 голов, 28 000 овец и коз, около 1800 лошадей. Отмечается, что эти показатели имеют тенденцию постоянно обновляться из-за естественного оборота общего стада, прибавки поголовья в период расплодной кампании, необходимой реализации.

Как сообщил Кызырхан Тисаев, с каждым годом всё больше делается акцент на улучшении породы животных. На селе давно поняли, что местное и племенное поголовье, как обычно шутят острословы, это две большие разницы. При одинаковом содержании скот высокой породы даёт заметно больше привесов и выход мяса с одной головы. И здесь особо агитировать никого не приходится, поскольку излишняя масса продукции выливается в круглую сумму.

По породному преобразованию скота Тарбагатайский район в течение многих лет занимает ведущие позиции не только на уровне области, но и в масштабах республики. В частности, в Жанаауыле предпочтение отдаётся казахской белоголовой породе, адаптированной к местным условиям. Её завозят крестьянские хозяйства из других регионов и даже из соседней страны, где продают молодняк на племя. Старожилы вспоминают, что новое – это хорошо забытое старое. Прежде они разводили белоголовую, но в тяжёлые времена чуть не утратили её совсем. С годами поголовье измельчало, но теперь постепенно возвращаются прежние позиции. Завозятся племенные быки, приток свежей крови в будущем обеспечит лучшие кондиции и возродит славу.

– В частности, завезли одно время племенной скот из приграничных регионов соседнего государства местные крестьянские хозяйства «Жанахмет», «Тиса», – сообщают представители сельского акимата. – Некоторые хозяйства имеют статус племенных по разведению животных чистых кровей. Это позволяет умножить поголовье и продавать молодняк, получать положенные субсидии. В число племенных входят крестьянские хозяйства «Ержан», «Ержигит» и ряд других сельхозформирований.

Нужен интернет!

На пастбище и в домашнем хозяйстве не обойтись без надёжного помощника в виде лошади, которая на службе у человека с древних времён. Одновременно требуется конь железный для заготовки, доставки кормов, иных дел. Тут сельчан выручают апробированные программы лизинга техники для сельского хозяйства. Ежегодно они покупают колёсные тракторы и рассчитываются за них со временем. Преимущество в том, что они совмещают в себе зачастую функции трактора и грузового автомобиля. Для хозяйств это выгодно и практично, а по надёжности или ремонтопригодности такие модели не знают себе равных.

Что касается достижений технического прогресса, в сельской местности обычно люди неприхотливы. Однако есть одно самое главное пожелание: чтобы провели в село интернет. Доступ к услугам Всемирной паутины сильно бы развязал руки и позволил разом решить массу проблем. Кто ежечасно и ежеминутно пользуется пакетами услуг в Сети, тот уже не мыслит жизни без неё.

Подобная просьба была озвучена на отчётной встрече акима района Асхата Смаилова перед населением. В ней также принимал участие глава региона Даниал Ахметов в ходе рабочей поездки по Тарбагатайскому району. Кроме Жанааула в услугах интернета остро нуждается ещё целый ряд населённых пунктов, надеющихся на положительное решение этого вопроса.

По официальным данным районного акимата, общий объём продукции сельского хозяйства в прошлом году составил 53 млрд 180 млн тенге. По сравнению с 2020 годом больше на 6 млрд 512 млн тенге с ростом на 114 процентов. Потенциал развития отрасли животноводства в районе нуждается в дальнейшем раскрытии. Этому должна всемерно способствовать комплексная программа развития приграничных районов Восточного Казахстана. В их число входит Тарбагатайский район, включающий значительную степную и предгорную территорию.

Отметим, что масштабная программа, рассчитанная на пять лет, разработана и реализуется по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. По официальной информации, в её рамках на социально-экономическое развитие Тарбагатайского района предусмотрено 44 млрд тенге. Приграничные территории в Восточном Казахстане составляют обширный пояс, известный разнообразными природными ресурсами, нуждающимися в комплексном освоении и использовании на благо населения региона и страны в целом. В степном краю хорошо приживаются и растут хвойные насаждения. В Акжаре и Аксуате пустили корни зелёные ели, как приметы обновления, возрождения.

Таир Сапаргалиев

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Тарбагатайский район