Как рыбы в воде

В Усть-Каменогорске определили победителей и призёров IV областного турнира по водно-спасательному многоборью.

В рамках Года детей в Казахстане и с целью подготовки подрастающего поколения к мерам безопасности спасатели ДЧС ВКО совместно с педагогами Школы-центра дополнительного образования № 29 города Усть-Каменогорска организовали областной турнир.

– В соревнованиях приняли участие более 40 учащихся. Мероприятие проходило на базе городского бассейна под пристальным вниманием сотрудников службы ЧС и врачей Центра медицины катастроф, – проинформировали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО.

Участникам турнира предстояло на скорость проплыть вольным стилем 25 метровую дистанцию, транспортировать пострадавшего, продемонстрировать плавание со спасательными средствами и грамотно оказать помощь тонущему человеку.

В результате, первое место заняли учащиеся школы-центра дополнительного образования № 29 Усть-Каменогорска. Команда Восточно-Казахстанского технологического колледжа Семея завоевала второе место. На третьей ступени пьедестала расположились учащиеся средней школы № 23 им. М. Шаяхметова Усть-Каменогорска.

Также сотрудники ДЧС ВКО и Центра медицины катастроф провели для ребят практическое занятие по спасению утопающего, рассказали им о первоочередных действиях, которые нужно предпринять по освобождению человека из водного плена.

Ания Есмухамет

Фото пресс-службы ДЧС ВКО