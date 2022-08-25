Как работают ЦОНы?

В связи с переносом выходного дня с 27 на 29 августа, как будут принимать посетителей Центры обслуживания населения в Восточно-Казахстанской области?

Алия Омарова, Уланский район

Как известно, 30 августа казахстанцы отмечают День Конституции РК. В этом году он приходится на вторник, в связи с чем был утверждён перенос выходного дня с субботы, 27 августа, на понедельник, 29 августа.

Как сообщила пресс-служба филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по ВКО, в связи с этим, в субботу, 27 августа, ЦОНы будут работать с 9:00 до 18:00, дежурные ЦОНы – с 9.00 до 20.00.

С 28 по 30 августа ЦОНы работать не будут.

Все остальные дни рабочий график сохраняется. Напомним, в будни дежурные ЦОНы работают с 9.00 до 20.00, по субботам – с 9.00 до 13.00.

График работы остальных отделов ЦОН: понедельник – пятница, с 9:00 до 18:00.