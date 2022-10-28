Вопрос - ответ

Как прикрепиться к поликлинике

28.10.2022
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Фото Тлеубека Шаяхмета

Решил в этом году сменить поликлинику, к которой я был приписан по месту жительства. Подскажите, как это можно сделать?

Ренат Мусинов, Усть-Каменогорск

Как сообщает пресс-служба Фонда медицинского страхования, ежегодно в Казахстане с 15 сентября по 15 ноября проходит кампания по свободному выбору поликлиники в пределах территории проживания в соответствии с правилами прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, утверждёнными приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 ноября 2020 года.

Чтобы врач мог наблюдать за здоровьем прикреплённых пациентов, рекомендуется выбирать поликлинику в непосредственной близости к месту проживания.

При наличии ЭЦП прикрепиться к поликлинике можно на портале электронного правительства www.egov.kz. Для этого в разделе «Здравоохранение» необходимо выбрать услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Как только все поля будут заполнены, информация о пациенте автоматически поступит в поликлинику. Если все манипуляции были проделаны верно, обратившемуся придёт уведомление о прикреплении, подтверждённое электронно-цифровой подписью медицинского учреждения.

Прикрепиться к выбранной вами поликлинике можно также при личном посещении медицинского учреждения при наличии удостоверяющих личность документов.

Услуга оказывается с момента сдачи документов в течение одного рабочего дня. При этом запрос на прикрепление принимается за два часа до окончания работы, то есть до 18.00 в рабочие дни и до 12.00 в субботу.

Напомним, что кампания по прикреплению – не единственная возможность поменять поликлинику. Сделать это можно один раз в год по праву свободного выбора, а также в случае, если человек поменял место постоянного или временного проживания, работы или учебы, выехал за пределы города более чем на один месяц или, если поликлиника, куда он относился, была реорганизована или ликвидирована.

28.10.2022
858

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