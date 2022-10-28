Как прикрепиться к поликлинике

Решил в этом году сменить поликлинику, к которой я был приписан по месту жительства. Подскажите, как это можно сделать?

Ренат Мусинов, Усть-Каменогорск

Как сообщает пресс-служба Фонда медицинского страхования, ежегодно в Казахстане с 15 сентября по 15 ноября проходит кампания по свободному выбору поликлиники в пределах территории проживания в соответствии с правилами прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, утверждёнными приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 ноября 2020 года.

Чтобы врач мог наблюдать за здоровьем прикреплённых пациентов, рекомендуется выбирать поликлинику в непосредственной близости к месту проживания.

При наличии ЭЦП прикрепиться к поликлинике можно на портале электронного правительства www.egov.kz. Для этого в разделе «Здравоохранение» необходимо выбрать услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Как только все поля будут заполнены, информация о пациенте автоматически поступит в поликлинику. Если все манипуляции были проделаны верно, обратившемуся придёт уведомление о прикреплении, подтверждённое электронно-цифровой подписью медицинского учреждения.

Прикрепиться к выбранной вами поликлинике можно также при личном посещении медицинского учреждения при наличии удостоверяющих личность документов.

Услуга оказывается с момента сдачи документов в течение одного рабочего дня. При этом запрос на прикрепление принимается за два часа до окончания работы, то есть до 18.00 в рабочие дни и до 12.00 в субботу.

Напомним, что кампания по прикреплению – не единственная возможность поменять поликлинику. Сделать это можно один раз в год по праву свободного выбора, а также в случае, если человек поменял место постоянного или временного проживания, работы или учебы, выехал за пределы города более чем на один месяц или, если поликлиника, куда он относился, была реорганизована или ликвидирована.