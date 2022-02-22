Как прикажет погода

На протяжении многих лет Усть-Каменогорск входит в список городов Казахстана с самым загрязнённым атмосферным воздухом.

Только с начала этого года в областном центре в течение 20 дней подряд длился период неблагоприятных метеорологических условий, в результате которого в воздухе скопилось большое количество загрязняющих веществ.

По данным экологов, за последние восемь лет ежегодно было от 55 до 90 дней с НМУ. В прошлом году период НМУ длился 42 дня. Однако только за небольшой промежуток 2022 года неблагоприятные метеорологические условия объявлялись более 25 раз, из которых 17 – в январе.

– Основная доля выбросов или порядка 50 процентов приходится на автотранспорт. За ним следуют промышленные предприятия – 35 процентов. Около 10 процентов выбросов приходится на автономные котельные и частный сектор. В городе 22 500 частных домов, которые отапливаются в основном углём без каких-либо пылеуловителей или очистительных технологий, – пояснил руководитель Департамента экологии ВКО Данияр Алиев.

Особое внимание экологическая служба уделяет реализации планов мероприятий предприятий по сокращению эмиссий в периоды наступления НМУ. Так, в данный период на одном из крупных промышленных предприятий города ТОО «Казцинк» на 20 процентов снизили производительность свинцового, медного заводов, вельцпечей цинкового завода. Помимо этого, регулярно компания проводит совместные рейды с общественностью по замерам предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Как рассказал главный эколог предприятия Казтай Такеев, в период февральских неблагоприятных метеорологических условий специалисты ТОО «Казцинк» вместе с передвижной лабораторией и инициативной группой общественной организации «Ecojer» провели выездные замеры по Усть-Каменогорску и на источниках выбросов промышленного гиганта. Превышений установленных нормативов зафиксировано не было.

– В период НМУ показатель предельно допустимой концентрации диоксида серы у нас снизился с 1 до 0,2. Это говорит о том, что наши мероприятия по сокращению эмиссий очень эффективны, – отметил Казтай Такеев.

Вместе с тем, на предприятии готовятся к внедрению проекта автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду, которая позволит в онлайн-режиме отслеживать показатели выбросов, своевременно реагировать на нарушения, даст возможность населению узнавать достоверную и своевременную информацию о текущем уровне выбросов на предприятии. К слову, установить автоматизированный онлайн-мониторинг эмиссий должны все крупные предприятия до 2023 года.

Ещё одно из предприятий, которое оказывает существенное влияние на качество атмосферного воздуха – ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ». В период НМУ теплоэлектроцентраль работала с соблюдением экологических требований и норм, была снижена на 15 – 20 процентов нагрузка на станцию, выполнялись организационно-технические мероприятия, предусмотренные в данный период. По данным главного эколога Усть-Каменогорской ТЭЦ Марины Стрельцовой, за время неблагоприятных метеорологических условий предприятие снизило выбросы на 20 – 40 процентов.

– Мы постоянно работаем над тем, чтобы снизить вредное воздействие на окружающую среду. На данный момент все наши котлы оборудованы современными газоочистными и пылеулавливающими установками. Также применены технологии управления горением. Можно сказать, что сейчас внедрены практически все наилучшие доступные технологии для нашего производства. В 2020 году была проведена модернизация самого мощного котла. Планируем строительство нового котла и реконструкцию турбины, – сообщила эколог.

Однако специалисты сходятся во мнении, что пока в регионе не решат вопрос с альтернативой твёрдому топливу, ситуация с НМУ в городе будет повторяться.

Вместе с тем, Департамент экологии ВКО обратился с инициативой в управление здравоохранения, чтобы включить в перечень заболеваний диагноз «вредное воздействие загрязнённого атмосферного воздуха», которое население именует «ожогом гортани», и выработать по нему алгоритм действий. Горожан также призвали жаловаться на недомогания, связанные с НМУ. При появлении характерных симптомов, таких как першение в горле, головная боль, жителей Усть-Каменогорска просят обращаться в поликлинику по месту жительства для получения справки от врача. После чего её необходимо отсканировать и отправить в Департамент экологии ВКО. К справке заявитель должен приложить подробное описание симптомов, указать свой ИИН.

По словам специалистов, это необходимо для того, чтобы впоследствии провести глобальное исследование качества воздуха и его вредного воздействия на здоровье населения.

Дарья Антон

Коллаж Анны Ерёминой