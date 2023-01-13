Вопрос - ответ

Как получить компенсацию?

13.01.2023
588

У сына открыт депозит в банке. Знаем, что по всем депозитам предусмотрена 10-процентная компенсация от государства. Он не успел подать заявление о выплате до 31 декабря 2022 года. Слышали, что срок подачи заявления на получение компенсации продлили. Так ли это, и до какого времени нужно всё сделать?

Талгат Имашев, район Алтай

Действительно, в 2022 году Правительством Республики Казахстан совместно с Национальным Банком в целях поддержания объёма и привлекательности тенговых депозитов физических лиц, размещённых на вкладах в БВУ, стабилизации базы фондирования банковского сектора и сдерживания роста уровня долларизации были приняты Правила выплаты компенсации (премии) по депозитам физических лиц, размещённым в национальной валюте (тенге).

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов РК, 30 декабря 2022 года были внесены изменения и дополнения в Правила.

Изменениями предусмотрена возможность получения наследниками компенсации (премии).

Также сроки приёма заявления о согласии на выплату компенсации (премии) продлены до 10 февраля 2023 года.

13.01.2023
588

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