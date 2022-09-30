Как получить апостиль?

Как получить услугу по апостилированию документов, находясь за пределами Республики Казахстан?

Тамара Жайлаубаева, Уланский район

Как сообщили представители Департамента юстиции ВКО, услуга «Е-апостиль» специально разработана для автоматизации процессов выдачи штампа апостиля на официальные документы, выданные на территории Республики Казахстан. Благодаря услуге, разработан электронный апостиль, который используется для передачи и подтверждения подлинности документов в электронном виде.

Теперь получить услугу апостилирования возможно не выходя из дома и без предоставления бумажных документов. Соответственно, граждане РК, находящиеся за рубежом, благодаря услуге «Е-апостиль» смогут получить документы с электронным апостилем в онлайн-режиме, находясь в любой точке мира.