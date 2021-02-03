Как по сценарию…

Жители Восточно-Казахстанской области продолжают игнорировать санитарные правила.

Нарушение масочного режима, проведение массовых мероприятий – подобные нарушения выявляются в регионе каждый день. Восточноказахстанцы продолжают игнорировать требования санитарного врача и меры безопасности, которые были приняты в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Так, мониторинговые группы ежедневно выявляют нарушения, которые происходят как по сценарию.

В Усть-Каменогорске за второе февраля зарегистрировали четыре нарушения ограничительного режима: продавцы непродовольственных магазинов работали без масок.

В Семее выявлено 11 нарушений масочного режима в торговых домах, рынках и общественном транспорте. Вместе с тем составлены 11 протоколов на сумму 481 305 тенге. Взыскан 21 штраф на сумму 918 855 тенге.

В Риддере наложено два штрафа на общую сумму 379 210 тенге: на юридическое лицо – за проведение массового мероприятия, на администратора кафе – за проведение танцев.

В Курчатове на объектах предпринимательской деятельности зафиксировано три нарушения.

В районе Алтай проверили пять маршрутов общественного транспорта и 138 объектов. Выявлены нарушения в Алтае.

В Аягозском районе выявлен факт проведения коллективного мероприятия, наложены два штрафа по 43 755 тенге физическим лицам.

В Бескарагайском районе зарегистрированы два факта нарушения – несоблюдение масочного режима.

В Глубоковском районе оштрафовали жителя на 43 755 тенге.

Напомним, обязательное ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение ограничительных мер – основные направления борьбы с COVID-19.