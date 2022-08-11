Как оформить пенсию

Я приобрел гражданство РК (ранее был гражданином Кыргызстана). В Кыргызстане имею 5 лет официального трудового стажа с 2010 до 2015 года. Могут ли мне оформить пенсию за трудовой стаж в Кыргызстане с перечислением в Казахстан?

Серик Мамырбаев, Уланский район

В соответствии с пунктом 3 статьи 98 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года пенсионное обеспечение трудящихся государств-членов ЕЭАС и членов семьи регулируется законодательством государства постоянного проживания, а также в соответствии с отдельным международным договором между государствами-членами ЕАЭC, сообщает пресс-служба Единого пенсионного накопительного фонда.

Таким международным договором является Соглашение, которое вступило в силу 1 января 2021 года. Основной целью Соглашения является формирование пенсионных прав трудящихся государств-членов ЕАЭС на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства, то есть каждое государство-член ЕАЭС должно гарантировать гражданам других государств-членов ЕАЭС объём прав на пенсионное обеспечение, равный объёму прав, предоставляемому своим гражданам на аналогичных условиях.

Отметим, статьёй 12 Соглашения предусмотрено, что назначение и выплата пенсии осуществляются в следующем порядке: за стаж работы, приобретённый после вступления Соглашения в силу, пенсия назначается и выплачивается государством-членом ЕАЭС, на территории которого приобретён соответствующий стаж работы; за стаж работы, приобретённый до вступления Соглашения в силу, пенсия назначается и выплачивается в соответствии c законодательством государств-членов ЕАЭС и Соглашением о гарантиях прав граждан государств – участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года.

Таким образом, нормы Соглашения распространяются только на стаж работы, приобретённый трудящимся в период после вступления в силу Соглашения (с 1 января 2021 г.), при условии официального трудоустройства, с заключением трудового или гражданско-правового договора, с обязательной уплатой страховых (пенсионных) взносов в пенсионную систему государства трудоустройства.