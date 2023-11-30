Как не разбаловать детей

Психологи поделились простыми методами воспитания детей. Они рассказали, какие правила нужно соблюдать в семье, чтобы дети не выросли избалованными, сообщает Tengri Life.

Многие современные дети растут в условном изобилии, всегда получают то, о чём просят, и привыкли к исполнению своих желаний и прихотей.

– Большинство из нас, взрослых, из простых семей. И для многих перелёт бизнес-классом – это достижение. Но то, что для нас – прорыв, для наших детей – норма. С одной стороны, вроде бы так и должно быть. Для чего ещё мы работаем, стараемся, зарабатываем, если не для того, чтоб постепенно повышать уровень нормы? – говорит психолог Виктория Дмитриева.

Стремиться к тому, чтобы дети жили лучше и имели больше возможностей – нормальное желание родителей, отмечает эксперт.

– Но, с другой стороны, мы не знаем, хорошо это или плохо, что у детей сейчас больше возможностей, чем было у нас. И что с этим делать? – рассуждает она.

Эксперт назвала четыре простых правила, руководствуясь которыми, родители не разбалуют своих детей.

Не покупать игрушки после пяти лет просто так

«Покупаем игрушки только на день рождения и Новый год. Это же относится к донатам в игры и прочим необязательным штукам. К книгам и развивашкам вроде наборов для рисования это не относится».

Даём деньги на карманные расходы ежедневно или еженедельно.

«Хорошее семейное правило – давать ребёнку небольшую фиксированную сумму денег раз в день или неделю. Чем старше ребёнок, тем выше его ежедневная или еженедельная «зарплата». Эти деньги дети сами копят и покупают себе то, что хотят».

Повторяем детям, что самая дорогая валюта – это знания

«Всё материальное может обесцениться – его могут украсть, а то, что у тебя в голове, никто забрать не способен. И ты всегда можешь это монетизировать, если подойдёшь к знаниям с умом».

Подаём пример детям

«Сами тратим деньги больше не на материальное – бренды и телефоны, а на впечатления и знания – путешествия и обучение. Важно транслировать эти ценности и детям».

Подготовила Екатерина Гуляева по информации электронных СМИ

(Tengri Life)