Как минимум – увеличат

В Казахстане пересмотрят размер минимальной оплаты труда. Ведётся разработка новой методики, которая позволит увеличить её поэтапно.

Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан сообщила, что специальная рабочая группа ведёт разработку новой методики определения минимальной заработной платы.

В её состав входят представители центральных государственных органов, социальных партнёров, а также эксперты в области оплаты труда. При разработке методики они опираются на социально-экономические показатели и подходы определения размера МЗП, применяемые в мировой практике.

Рассматривается несколько вариантов, которые подойдут

нашей стране. Один из них – комплексный подход, учитывающий несколько факторов: анализ стоимости жизни, стоимость потребительской корзины, уровень прожиточного минимума, уровень инфляции, уровень роста экономики, уровень средней и медианной заработной платы. Он применяется в большинстве стран Евросоюза.

Второй подход предполагает определение МЗП, исходя из медианного дохода. Международная организация труда считает, что минимальная заработная плата должна составлять как минимум 50 процентов от медианной заработной платы. Подобный подход используется в таких странах, как Франция, Бразилия, Коста-Рика, Нидерланды и Малайзия.

При его применении традиционно уровень МЗП устанавливается ежегодно, не может быть снижен и не может быть ниже прожиточного минимума. К слову, в этом году прожиточный минимум в Казахстане повышен на пять процентов и составляет 36018 тенге.

На сегодняшний день члены рабочей группы изучают и прорабатывают все возможные варианты. Как сообщили в Министерстве труда и соцзащиты населения РК, разработку методики определения МЗП планируется завершить в следующем году.

Напомним, что в этом году размер МЗП увеличился на 41 процент – с 42,5 тысячи тенге до 60 тысяч тенге. С 1 января 2023 года он увеличится до 70 тысяч тенге. Таким образом, за два года размер МЗП поднимется на 65 процентов.

Отметим, ранее ведомство сообщало, что в соответствии с Трудовым кодексом работодатели будут обязаны обеспечить работникам зарплату на уровне не ниже минимальной заработной платы. Эта мера приведёт к росту денежных доходов 1,6 миллиона человек, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности.

Если говорить в целом, то на исполнение социальных обязательств государства в республиканском бюджете на 2022 год заложено четыре триллиона тенге, в том числе на индексацию размеров пенсий и всех социальных пособий – 190,4 миллиарда тенге.

Александра Исаева