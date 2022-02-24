Как грамотно копить на пенсию

Пенсионное обеспечение – один из наиболее актуальных вопросов, который касается абсолютно каждого человека. Разобраться с его тонкостями нашим читателям помогают специалисты ВКО филиала АО «ЕНПФ».

– Объясните, как человек будет получать пенсионную выплату с суммой накоплений, к примеру, в пять миллионов тенге?

– Размер ежемесячной пенсионной выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда определяется как одна двенадцатая годовой суммы пенсионных выплат, исчисленной в соответствии с методикой осуществления расчёта размера пенсионных выплат, утверждённой постановлением Правительства Республики Казахстан от 02.10.2013 года.

С 1 апреля 2021 года вступили в силу изменения методики, согласно которым годовая сумма пенсионных выплат в первый год осуществления пенсионных выплат рассчитывается как произведение суммы пенсионных накоплений на ставку выплат пенсионных накоплений – 6,5 процента (сумма пенсионных накоплений умноженная на 6,5 и поделенная на 12 = размер ежемесячной выплаты в первый год).

В последующие годы размер ежемесячной пенсионной выплаты пересчитывается путём ежегодного увеличения размера ежемесячной пенсионной выплаты за предыдущий год на ставку индексации пенсионных выплат – пять процентов.

Приведём пример:

Сумма пенсионных накоплений – 5 000 000 тенге, годовая сумма пенсионных выплат в первый год: 5 000 000 х 6,5% = 325 000 тенге. Размер ежемесячной пенсионной выплаты в первый год: 325 000 / 12 мес. = 27 083,33 тенге. Размер ежемесячной пенсионной выплаты на второй год: 27 083,33 + 5% = 28 437,50 тенге.

Для получателей определённой категорий (людей с инвалидностью 1 или 2 группы, установленной бессрочно, а также людей, работавших на вредных и опасных производствах, чьи накопления сформированы за счёт обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее шестидесяти месяцев), новой методикой расчёта пенсионных выплат предусмотрены поправочные повышающие коэффициенты.

При этом для лиц, удовлетворяющих более чем одному из вышеуказанных условий, применяется поправочный коэффициент с наибольшим значением.

Надо добавить, что ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ осуществляется в размере не менее 70 процентов от прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (в 2022 году – 5 212,6 тенге).

В случае если сумма пенсионных накоплений на дату обращения не превышает двенадцатикратный размер минимальной пенсии, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, данная сумма выплачивается получателю из ЕНПФ единовременно (в 2022 году – 555 624 тенге).

Кроме того, в случае если остаток пенсионных накоплений на ИПС после осуществления очередной ежемесячной выплаты составляет сумму менее 70 процентов от прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, данный остаток выплачивается вместе с суммой очередной выплаты.

Напомним, что помимо выплаты из ЕНПФ пенсионеру полагаются выплаты из государственного бюджета в виде базовой и солидарной пенсии.

Базовая пенсия выплачивается всем лицам, достигшим пенсионного возраста. Её размер зависит от трудового стажа человека, выходящего на пенсию. Солидарная пенсия выплачивается при наличии трудового стажа не менее

6 месяцев, выработанного по состоянию на 1 января 1998 года.

Для назначения и выплат из государственного бюджета и ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста получателям необходимо своевременно обращаться в подразделения Государственной корпорации «Правительство для граждан» (ЦОН) по месту жительства.

– Читал, что для граждан стран ЕАЭС вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении. Однако я гражданин Таджикистана, и наша страна не входит в ЕАЭС. В настоящее время работаю в сфере продаж в Казахстане. Хотел бы узнать, имею ли я право участвовать в пенсионной системе Казахстана, и должен ли мой работодатель вносить за меня пенсионные взносы?

– В соответствии со статьёй 2 Закона «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РК, пользуются правом на пенсионное обеспечение наравне с гражданами Казахстана, если иное не предусмотрено законами и международными договорами.

Постоянно проживающими в Казахстане признаются иностранцы, получившие разрешение на постоянное проживание в РК в порядке, определяемом МВД Республики Казахстан.

Документом, удостоверяющим личность иностранца на территории Республики Казахстан и подтверждающим получение им разрешения на постоянное проживание в стране, является вид на жительство иностранца в Республике Казахстан (ВНЖ).

Таким образом, только те иностранцы, которые постоянно проживают на территории Республики Казахстан на основании ВНЖ, имеют право на казахстанское пенсионное обеспечение.

Напоминаем, что индивидуальные пенсионные счета (ИПС) в ЕНПФ открываются автоматически в беззаявительном порядке: для учёта обязательных пенсионных взносов (ОПВ) – с 8 января 2019 года; для учёта добровольных пенсионных взносов (ДПВ) – с 1 мая 2021 года; для учёта обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) – с 26 октября 2021 года.

При этом идентификация физического лица, в пользу которого перечисляются пенсионные взносы, осуществляется по его персональным данным (ФИО, ИИН, дате рождения), указанным в электронном формате платёжного поручения при перечислении ОПВ, ОППВ и ДПВ.

А все необходимые сведения (о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность физического лица, о месте постоянного проживания, прочие сведения) ЕНПФ получает из соответствующих информационных систем государственных органов.

– Мне 65 лет, я пенсионер, однако недавно нашёл подработку – устроился охранником в одну компанию. У меня возник вопрос: будет ли мой работодатель перечислять 10 процентов от моей зарплаты в ЕНПФ? Ведь я уже получаю пенсионные выплаты.

– В соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», физические лица, достигшие пенсионного возраста, освобождаются от уплаты обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ.

Напоминаем, что общеустановленный пенсионный возраст составляет для мужчин 63 года, для женщин в 2022 году – 60 лет и 6 месяцев с ежегодным увеличением на полгода до достижения 63 лет в 2027 году.

– Правда ли, что пенсионные выплаты из ЕНПФ облагаются налогом? Кто может рассчитывать на налоговые вычеты?

– Пенсионные накопления считаются доходом, и с них удерживаются 10 процентов индивидуальным подоходным налогом. Согласно Налоговому кодексу, к доходу в виде пенсионных выплат, подлежащему налогообложению, относятся выплаты, осуществляемые ЕНПФ:

1) из пенсионных накоплений налогоплательщиков, сформированных за счёт обязательных и добровольных пенсионных взносов;

2) физическим лицам-резидентам Республики Казахстан, достигшим пенсионного возраста и выехавшим на постоянное место жительства за пределы страны;

3) физическим лицам-резидентам Республики Казахстан, не достигшим пенсионного возраста и выехавшим на постоянное место жительства за пределы страны;

4) физическим лицам в виде пенсионных накоплений, унаследованных в порядке, установленном законодательством РК;

5) физическим лицам в виде единовременной выплаты на погребение умершего лица, имеющего пенсионные накопления.

Согласно пункту 3 статьи 353 Налогового кодекса, размер облагаемого дохода в виде пенсионных выплат из ЕНПФ определяется в следующем порядке: сумма дохода в виде пенсионных выплат, подлежащего налогообложению, минус сумма корректировки по индивидуальному подоходному налогу, предусмотренной пунктом 1 статьи 341 Налогового кодекса, минус сумма налоговых вычетов в порядке и размерах, указанных в пункте 1 статьи 345 и в подпунктах 2 и (или) 3 пункта 1 статьи 346 Налогового кодекса.

Согласно статье 345 Налогового кодекса к доходу в виде пенсионных выплат, подлежащему налогообложению, применяется налоговый вычет в следующих размерах: по выплатам в размере 14-кратного МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату начисления дохода в виде пенсионной выплаты, за каждый месяц, за который осуществляется пенсионная выплата; по выплатам в размере 168-кратного МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату начисления дохода в виде пенсионной выплаты.

К корректировке по индивидуальному подоходному налогу относятся выплаты на погребение, при наличии справки о смерти или свидетельства о смерти – в пределах 94-кратного размера минимального расчётного показателя.

Также к получателям пенсионным выплат при определении размера облагаемого налога применяются стандартные налоговые вычеты в 882-кратном размере месячного расчётного показателя за календарный год. Основанием для этого считается то, что получатель на дату выплаты из ЕНПФ является: участником Великой Отечественной войны и приравненным к нему лицом; награждённым орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ; лицом, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награждённым орденами и медалями бывшего Союза за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ.

На налоговые льготы при получении пенсионных также имеют право инвалиды І, II или III группы; ребёнок-инвалид или один из его родителей, опекунов, попечителей до достижения им восемнадцатилетнего возраста; один из родителей, опекунов, попечителей лица, признанного инвалидом с детства; один из усыновителей (удочерителей) до достижения ребёнком восемнадцатилетнего возраста; один из приёмных родителей, принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приёмную семью (на период срока действия договора о передаче детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в приёмную семью).

Налоговым кодексом предусмотрены особенности исчисления, удержания и уплаты ИПН с единовременных пенсионных выплат, изымаемых вкладчиком (получателем) из ЕНПФ в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения.

При этом ИПН исчисляется путём применения ставок в размере 10 процентов к сумме единовременной пенсионной выплаты.

Удержание и перечисление ИПН с сумм единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ производятся в соответствии с заявлением физического лица об удержании ИПН по одному из следующих способов: единовременно, не позднее дня осуществления единовременной пенсионной выплаты; ежемесячно равными долями в течение не более шестнадцати лет по установленному ЕНПФ графику для пенсионных выплат.

Удержание ИПН производится на основании заявления, представленного физическим лицом налоговому агенту в лице ЕНПФ по форме, установленной уполномоченным органом.

Обращаем внимание, что доходы получателей пенсионных выплат облагаются ИПН по ставке десять процентов без применения налоговых вычетов. Это выплаты физическим лицам в виде унаследованных пенсионных накоплений, за исключением лиц, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 1 статьи 346 Налогового кодекса; выплаты физическим лицам, являющимся нерезидентами Республики Казахстан (подпункт 3 статьи 655 Налогового кодекса); единовременные пенсионные выплаты, изымаемые вкладчиком (получателем) из ЕНПФ в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников