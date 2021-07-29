Как достаются победы

Спортсмены сборной Казахстана продолжают завоёвывать медали на Олимпиаде в Токио.

Актив нашей команды пополнила представительница Казахстана по тяжёлой атлетике Зульфия Чиншанло. Она завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 55 килограммов. В рывке она в лучшей попытке подняла 90 кг. Первый подход в толчке не засчитали (причём стартовый заявленный вес принёс бы бронзу). Второй подход оказался успешнее – спортсменка попала на пьедестал.

В итоге с суммой двоеборья 213 килограммов она стала бронзовым призёром Олимпийских игр – 2020.

– Очень довольна. После чемпионата мира в 2014 году не было высоких результатов. Долгое время готовились к Токио. Самое главное, что удалось испытать эмоции, – отметила Зульфия. – На третий подход я не вышла, не было смысла. А для рекорда необходимо было «толкать» 132 килограмма. На сборах я показывала максимум 130. Но и весовая категория у меня была другая – до 57. Некоторые попытки не засчитали в рывке. Руки не зафиксировала, необходимо же ровно стоять. Так что малейшие движения неправильные – и не засчитывают вес. Пандемия в подготовке не мешала, всё было нормально. Хочу сказать спасибо всем за поддержку. Также благодарность мужу, тренерам. Муж всегда рядом со мной, как и тренеры Виктор Ни и Бахыт Ахметов, помогали мне. Спасибо федерации, области, в которой живу. Болельщикам, конечно. Это важно.

К этому времени свои выступления на Олимпиаде завершили: боксёры Серик Темиржанов, Бекзад Нурдаулетов, Абылайхан Жусупов и Василий Левит; пловец Дмитрий Баландин; тхэквондисты Руслан Жапаров и Жансель Дениз, лучник Денис Ганькин (индивидуальные соревнования); Александр Куликов и Екатерина Смирнова (гребной слалом); дзюдоисты Жансай Смагулов, Ерлан Серикжанов и Дидар Хамза, команда по стендовой стрельбе (упражнение «Скит») – Асем Орынбай и Зоя Кравченко; мужская команда по стрельбе из лука – Санжар Мусаев, Ильфат Абдуллин и Денис Ганькин; фехтовальщик (шпага) Руслан Курбанов; теннисисты Зарина Дияс, Александр Буб-лик, Андрей Голубев и Юлия Путинцева; стрелок (пневматическая винтовка, 10 метров) Юрий Юрков.

Сейчас сборная Казахстана расположилась на 50-м месте в общекомандном зачёте. В активе наших спортсменов пока три бронзовые медали. Болеем за наших!

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников