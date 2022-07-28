Как делали варенье наши бабушки

Я всегда летом стараюсь заготовить побольше варенья для своей семьи на зиму, делаю много разных заготовок. Но в этом году хотелось бы сделать их более полезными, чтобы использовать меньше сахара. Сушу яблоки, делаю цукаты. Подскажите ещё какие—нибудь оригинальные идеи, как сохранить урожай фруктов и ягод с максимальной пользой.

Ксения Левитина, район Алтай

Конечно, еще 150–200 лет назад позволить себе сахар могли лишь богатые люди. В старину сахар считался лекарством, продавался в аптеках и назначался врачами для лечения заболеваний. Занявшись поисками, мы нашли на просторах интернета необычные способы сохранения ягод и фруктов без использования сладкого песка.

Предлагаем приготовить абрикосовый десерт. Для этого 1,5 кг абрикосов необходимо освободить от косточки и отправить в антипригарную ёмкость для варки. Фрукты можно не измельчать. При нагреве они быстро становятся мягкими и легко превращаются в пюре. Чтобы сохранился насыщенный яркий цвет, перед варкой добавьте сок половины лимона либо 0,5 ч. л. лимонной кислоты. Варите абрикосы 15 минут. Затем горячее варенье разлейте в горячие банки, закатайте и укутайте до остывания.

Этот вариант приготовления подходит также для мягких яблок и слив.

И ещё один рецепт сладкой заготовки с использованием мёда.

Возьмите чистые и сухие ягоды (черника, клубника, земляника, малина, смородина), разотрите их до состояния кашицы можно с помощью блендера или мясорубки. К ягодам добавьте такое же количество мёда, тщательно перемешайте. Дождитесь, пока растворится мёд. Переложите смесь в чистые банки, сверху можно залить еще немного мёда. Обвяжите их бумагой или тканью и поставьте на хранение в холодное место. Напомним, используя мёд в качестве подсластителя, следует помнить, что он является сильным аллергеном.

Фото из открытых источников