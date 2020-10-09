Как бьётся сердце Алтая

Алтай славится не только своей богатой историей, но и сказочной природой, туризмом, горнодобывающим производством, а также сельским хозяйством. Именно эти отрасли являются наиболее перспективными для экономики района.

О социально-экономическом развитии Алтая рассказал аким района Каликан Байгонусов.

В этом году бюджет района составил около 14,3 млрд тенге, что существенно больше прошлого года. Половина средств была направлена на поддержку и развитие сферы образования, другая часть суммы – на жилищно-коммунальное хозяйство и содержание дорог, а также на социальное обеспечение.

Развитие горнодобывающего производства и гидроэнергетики по-прежнему остаётся главным направлением для экономики района. Поэтому работа горно-обогатительного комплекса «Алтай» постоянно модернизируется, проведена реконструкция обогатительной фабрики.

Реализуется крупный экологический проект по укреплению ограждающей дамбы хвостохранилища и внедрению системы орошения техногенных образований, что существенно снизит его негативное влияние на экологию.

В соответствии с Государственной программой индустриально-инновационного развития Казахстана и концепцией «зелёной экономики» компания «Тургусун 1» ведет строительство первой гидроэлектростанции из каскада малых ГЭС на реке Тургусун. Реализация данного проекта позволит дополнительно вырабатывать 80 миллионов киловатт/часов электроэнергии в год. В планах компании – строительство второй очереди малой ГЭС.

По словам Каликана Байгонусова, показатели развития аграрного сектора свидетельствуют о том, что сельское хозяйство также является одной из наиболее перспективных отраслей экономики района.

КРАЙ ХЛЕБОРОБОВ

Объём производства продукции сельского хозяйства в 2019 году составил 30 млрд тенге. Учитывая высокий процент плодородности почвы, 75 процентов всей произведенной продукции приходится на растениеводство, остальные 25 процентов – на животноводство. Рейтинг популярности среди сельхозкультур возглавляют пшеница, ячмень, овёс, гречиха, а из масличных культур – подсолнечник и рапс. Также по поручению акима области Даниала Ахметова постепенно увеличиваются посевы таких культур, как соя и кукуруза на зерно.

Ежегодно аграрии расширяют посевную площадь, обрабатываемую по влагоресурсосберегающей технологии. Сегодня это 55 тыс. гектаров, или 77 процентов пашни. Каждый год обновляется машинно-тракторный парк. Уже сейчас объём инвестиций, вложенных в новую сельскохозяйственную технику, составил 3 млрд тенге.

Всё это в совокупности поз-воляет аграриям получать стабильные высокие результаты.

Зерно, семена подсолнечника и рапса поставляются на экспорт в Китай, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Иран, Монголию и в другие страны. В прошлом году район Алтай экспортировал более 50 тысяч тонн зерна и маслосемян на сумму более 4 млрд тенге.

Важным направлением остаётся отрасль животноводства, обеспечивающая условия для круглогодичной занятости сельского населения. Ежегодно увеличивается поголовье крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, а сам район участвует в реализации областного проекта по развитию молочного скотоводства. На сегодняшний день у населения района уже закуплено более 5,7 тысячи тонн молока, а к концу года планируется увеличить объём закупа до 6,5 тысячи тонн.

ЭКОНОМИЯ И ЭКОНОМИКА

Устойчиво развивается малый и средний бизнес, где занято 30 процентов экономически активного населения. Объём реализации товаров и услуг в 2019 году составил 30,5 млрд тенге. В этом году, несмотря на приостановку деятельности некоторых субъектов малого бизнеса в связи с введенным ЧП в стране, поступления доходов от предпринимательской деятельности не уменьшились и составили порядка 900 млн тенге.

Одним из перспективных направлений развития района является туризм. Побережье Бухтарминского водохранилища – одно из посещаемых мест отдыха, любимого как нашими соотечественниками, так и гостями из ближнего и дальнего зарубежья.

В этот летний сезон услуги по размещению отдыхающих на побережье оказывали 103 объекта, было обслужено почти 30 тысяч человек.

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ

Приоритетом в улучшении качества жизни населения является социальная поддержка. В районе Алтай проживают 403 многодетные семьи.

Шестьдесят семей из социально уязвимой категории были обеспечены новым жильём, в том числе 27 квартир приобретено для многодетных семей. Помимо этого, две многодетные семьи получили жильё в Серебрянске и посёлке Новая Бухтарма.

По данным на 1 октября, в очереди на получение жилья из коммунального жилищного фонда состоят 1164 человека, в том числе из социально уязвимых слоёв населения – 945 человек, из них 27 – многодетные семьи.

В настоящее время в городе Алтае ведётся строительство 14 индивидуальных жилых домов за счёт частных застройщиков. До конца года ожидается ввести их в эксплуатацию.

Также в районе планируется строительство ещё одного 60-квартирного дома. Помимо этого, разработана проектно-сметная документация на строительство двух домов в Алтае и одного 60-квартирного дома в Серебрянске.

Дарья Антон

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