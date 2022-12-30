Как безопасно «зажечь» в новогоднюю ночь?

За «внеурочные» праздничные фейерверки в преддверии Нового года весельчакам может грозить штраф. Об этом предупредили специалисты ДЧС ВКО и Департамента полиции.

Восточноказахстанцев также призывают приобретать фейерверки в лицензионных точках и не оставлять без присмотра электрические гирлянды в домах и квартирах. Для контроля пунктов продажи пиротехники в области проводят рейды.

Новогодняя суета набирает обороты. Восточноказахстанцы с нетерпением ждут самый волшебный праздник в году, до которого остались считанные дни. А ведь ещё столько всего нужно успеть! Помимо приобретения подарков и исполнения самых заветных детских желаний, многие жители не отказывают себе в удовольствии покупки новогодних фейерверков. Однако в ДЧС ВКО, а также в Департаменте полиции поспешили предупредить о некоторых правилах использования пиротехники в праздничные дни.

– В прошлом году во время новогодних праздников в Восточном Казахстане произошло 20 пожаров, – констатировал начальник Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Нуржан Омиржанов. – Поэтому в очередной раз хотим предостеречь население и напомнить о некоторых правилах использования фейерверков. Понятно, что всем хочется яркого праздника, но не стоит забывать о безопасности.

В первую очередь в ДЧС обратили внимание на необходимость покупки качественной пиротехники.

– Приобретайте фейерверки у продавцов, которые получили лицензию на товар, – объясняет начальник Управления ГПК. – Это будет означать, что продукция прошла необходимую проверку и пригодна для использования. Обязательно обращайте внимание на сроки годности. Никому ведь не хочется омрачать праздник непредвиденными неприятностями?

На сегодняшний день в области разрешение на продажу пиротехники получили четыре организации. В Усть-Каменогорске это торговые точки, расположенные на территории рынка «ДосНар» (улица Виноградова, 17а), в ТД «Фрэш маркет» (улица Сатпаева, 84), ТД «Магнум» (улица Жибек Жолы, 1), ТД «АДК» (улица Бажова, 110). В районе Алтай лицензированные фейерверки можно приобрести в магазинах по адресам: улица Первомайская, 23/2, улица Геологическая, 42. А для контроля недобросовестных продавцов, желающих нажиться на доверчивых покупателях, в регионе организовали рейды.

– Для выявления мест несанкционированной продажи пиротехнической продукции начаты профилактические рейды с участием сотрудников полиции, – рассказал Нуржан Омиржанов. – Уже провели 14 рейдов на рынках, в торговых центрах, общественных местах.

В полиции добавили, что контролю и мониторингу также подлежат и интернет-магазины, в которых реализуют пиротехнику.

– За продажу несертифицированной продукции согласно Кодексу РК «Об административных правонарушениях» продавцов могут привлечь к ответственности по статьям 196 и 483, – отметил старший инспектор Управления административной полиции Департамента полиции ВКО Айдын Карибаев. – Чтобы убедиться в том, что вам предлагают качественные фейерверки, достаточно попросить у продавца лицензию. О том, что документ подлинный, свидетельствует QR-код, который есть на всех правильно оформленных документах.

К слову, полицейские также организовали ОПМ «Пиротехника», которое началось 23 декабря и продлится до 4 января 2023 года.

Продавцам настоятельно рекомендовали соблюдать требования хранения пиротехнических изделий. В частности, тщательно подготовить складское помещение достаточной площади, следить за уровнем влажности и температурой воздуха, не допуская перегрева пиротехники. А также предпринимателям необходимо снабдить точку продажи системой пожарной сигнализации и огнетушителями

– Хотелось бы напомнить, что продавать пиротехнические изделия несовершеннолетним категорически запрещается, – подчеркнул начальник Управления ГПК ДЧС ВКО Нуржан Омиржанов.

Наряду с этим, определённые ограничения есть и по использованию пиротехники. Оказалось, что запускать салюты можно только в отведённые для этого дни и часы.

– За запуск фейерверков в будний день после 23 часов можно получить административный штраф в размере пяти МРП по статье 436, – обратил внимание старший инспектор Управления административной полиции ДП ВКО Айдын Карибаев. – Исключение делается на время новогодней ночи с 31 декабря 2022 по 1 января 2023 года.

Кроме этого, специалисты Управления государственного пожарного контроля взяли на учёт 301 объект, задействованный в новогодних мероприятиях области. В образовательных учреждениях и на площадках, где планируется проведение массовых мероприятий, будут дежурить специалисты службы ЧС. Всего сформировано 11 оперативных групп.

– В очередной раз хотим донести до жителей, что поджигать фейерверки, запускать петарды, хлопушки в квартире, в доме, на балконе, лоджии и в других жилых помещения нельзя, – подчеркнул Нуржан Омиржанов. – Нельзя доверять петарды детям и запускать салюты вблизи припаркованных автомобилей. Это простые правила, которые все знают, но тем не менее порой пренебрегают ими, и напрасно. Несерьёзное отношение может привести к серьёзным последствиям. То же самое касается новогодних ёлок, которые все мы украшаем дома. Не ставьте ёлку вблизи отопительных приборов. Пользуйтесь только исправными электрическими гирляндами заводского изготовления без повреждений или скруток. Не перегружайте электросеть. Берегите себя! С наступающим праздником!

Небесные огни

Мало кто знает, что такой привычный атрибут праздников, как фейерверки, имеет довольно занимательную историю.

Так, предположительно, первые фейерверки изобрели в Китае приблизительно в 200 году до н. э. Китайские алхимики случайно смешали селитру (или нитрат калия) с серой и углём, открыв химический рецепт пороха.

Ремесло изготовления, установки и запуска фейерверков называется пиротехника, от греческого «пиро» (огонь) и «техне» (искусство). Фейерверк требует трёх ключевых компонентов: окислителя, топлива и химической смеси для получения цвета.

Цвета фейерверков являются результатом сжигания различных металлических элементов. При горении они окрашивают пламя в яркие цвета. Соединения стронция и лития производят глубокий красный цвет; титан и магний – серебристый или белый; кальций создаёт оранжевый цвет; натрий производит жёлтую пиротехнику; и, наконец, барий придаёт зелёный цвет огням фейерверка. Сочетание хлора с барием или медью создаёт неоновое зелёное и бирюзовое пламя, соответственно, медь – синее. Хотя синий – на сегодняшний день самый труднодостижимый цвет фейерверка для пиротехников.

Учитывая то, из каких химических веществ они состоят, фейерверки не столь безопасны для окружающей среды. Взрыв фейерверка высвобождает тяжёлые металлы, диоксины, перхлораты и другие загрязнители воздуха в атмосферу, и эти загрязнители оказывают серьёзное воздействие на здоровье в высоких дозах. Нитрат бария может вызывать проблемы с лёгкими, в то время как окислитель перхлорат калия ассоциируется с проблемами щитовидной железы и врождёнными дефектами.

К счастью, многие изготовители уже нашли заменители опасным элементам. Некоторые фейерверки используют богатые азотом соединения вместо перхлоратов. Но проблема заключается в том, чтобы сделать экологически чистые продукты такими же дешёвыми, как и альтернативы.

Пиротехники могут создать определённые звуки фейерверка. Например, алюминиевые или железные хлопья могут издавать шипящие звуки, а титановый порошок – громкие взрывы.

Поэтому, если вы хотите избавиться от неиспользованных фейерверков, следует знать, что они должны подвергнуться специальным процедурам, связанным с утилизацией взрывчатых веществ.

Лилия Дроздова