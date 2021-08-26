Кадры решают всё

В Президентский молодёжный кадровый резерв пройдут 50 человек. Отбор кандидатов начнётся в сентябре.

В этом году правила отбора в Президентский молодёжный кадровый резерв ужесточили – повысили требования по возрасту и стажу работы для претендентов, обновили задания и сделали обязательным знание казахского языка. Кроме этого, в отличие от предыдущего отбора, процесс будет направлен не только на выявление требуемых знаний, навыков, умений, но и на оценку истинных мотивов кандидатов и их ценностных ориентиров.

Участником проекта может стать любой гражданин Казахстана, главные требования: возраст – не старше 35 лет, наличие высшего образования, общий стаж работы не менее пяти лет и сертификат об уровне знания государственного языка с результатом не ниже среднего (B1). В конкурсе не смогут участвовать госслужащие корпуса «А», министры и председатели комитетов, резервисты отбора 2019 года. Приём документов кандидатов будет проходить с 1 по 30 сентября на интернет-портале pkrezerv.gov.kz.

– Для доступа каждому кандидату необходима регистрация – понадобится не только электронная почта, но и ЭЦП. Она потребуется для дальнейших действий на портале до конца этого года, поэтому просим кандидатов заранее получить и проверить её работоспособность, – сообщил директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК по ВКО Сергей Ковалёв. – Для участия в отборе необходимо заполнить анкету в личном кабинете. Часть информации для удобства и исключения ошибок или фальсификаций будет заполняться и проверяться автоматически. Но некоторые поля необходимо заполнять самостоятельно, также потребуется загрузить ряд документов. Отмечу, что в дальнейшем изменить или дополнить информацию в анкете будет невозможно, поэтому просим внимательно проверять все указанные данные и прикреплённые документы. Также при выявлении недостоверной информации или в случае фальсификации данных кандидаты будут исключаться на любом из этапов.

Кандидатов проверят на способность работать с текстовой и числовой информацией, решение ситуационных задач, оценят их компетенции. Участники пройдут индивидуальное глубинное интервью (с привлечением профессиональных HR-менеджеров страны), которое позволит выявить внутренние мотивации и компетенции, определяющие ценностные ориентиры, – добавил руководитель Департамента Агентства по делам госслужбы по ВКО, председатель совета по этике Нурлан Еркебаев. – Затем последует собеседование в экспертной комиссии, на заключительном этапе решение о зачислении в Президентский молодёжный кадровый резерв будет приниматься на заседании Национальной комиссии.

Тестирование будет проводиться удалённо, но система прокторинга автоматически отследит соблюдение требований, также дополнительно контроль будет осуществляться специальными людьми. Также система будет проводить идентификацию для исключения подмены. Отметим, что теперь каждому участнику понадобятся: интернет со скоростью не менее пяти Мб/с, компьютер или ноутбук (планшет или смартфон не подойдут), веб-камера и микрофон. Собеседование состоится в онлайн-режиме (через видеоконференции), будет вестись запись, а в процессе будут подключаться несколько членов комиссии, каждый из которых независимо поставит свою оценку.

Имена 50 кандидатов, прошедших в Президентский молодёжный кадровый резерв, станут известны после 25 декабря 2021 года.

Главная цель проекта осталась прежней – сформировать резерв из числа лиц, которые руководствуются общественными интересами, а не личными, сфокусировать отбор на трансформационных лидерах и людях, которые имеют навыки внедрения успешных реформ.

Дамир Омаров

Фото из открытых источников