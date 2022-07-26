Кадры решают всё!

Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова занял пятое место в Национальном рейтинге ведущих многопрофильных вузов Казахстана – 2022 и признан одним из лучших.

За последние четыре года университет подготовил 8924 выпускника по бакалавриату, магистратуре и докторантуре. Из них 5562 – педагогического направления.

– Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству в течение четырёх лет построить в стране более 1000 новых школ. А это значит, что нужно увеличивать количество профессиональных педагогов: с помощью профориентации привлекать в сферу образования талантливую молодёжь, улучшать качество образования, – сообщил ректор вуза Мухтар Толеген. – Хочу отметить, что профессорско-преподавательский состав ВКУ имени Сарсена Аманжолова на постоянной основе повышает квалификацию, чтобы дать студентам качественное образование. Мы сотрудничаем с мировыми специалистами, коллектив университета проходит стажировку за рубежом. Только в 2022 году мы подготовили 3281 специалиста разных сфер, 1176 из которых – педагогического направления. 351 выпускник текущего года уже трудоустроился в сельской местности.

Отметим, что 98% выпускников ВКУ имени Сарсена Аманжолова трудоустроены. К примеру, магистр-дефектолог Вероника Тарасова второй год работает клиническим педагогом в центре «Асыл-Мирас». Она обучается прогрессивным зарубежным методикам по работе с детьми-аутистами и внедряет их в практику.

– В университете я обучилась навыкам коммуникации. Неоценимый опыт подарили практика и написание диссертации. Применяю в работе разные методики. К примеру, «Джаспер» – это современный метод развития речи у детей с РАС и не только, ориентированный на использование игры как ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте. После чего мы используем метод MCPP. Это малоизвестный, но эффективный метод, который предотвращает кризисные ситуации, так как у детей с РАС зачастую возникает агрессия. Данный метод позволяет безопасно управлять поведением ребенка так, чтобы он не причинил вред ни себе, ни окружающим его людям. Хочу отметить, что непрерывная связь теории и практики – даёт мне, как действующему специалисту, нужный опыт и своевременное закрепление. На данный момент я поставила перед собой цель – повысить свои компетенции и навыки и реализоваться в этой сфере. Всей душой хочу посвятить себя этой профессии, – отметила Вероника Тарасова.

Студенты, обучающиеся по программе «Серпін», делают акцент на изучении английского языка, чтобы преподавать его детям в отдалённых районах и сёлах.

– Родилась и выросла в Кызылорде. Когда поступила в университет в Восточном Казахстане, то ни сколько не пожалела. Во-первых, к нам часто приезжали специалисты из разных государств, рассказывали о методах обучения в своих странах. Преподаватели также внесли неоценимый вклад в моё образование. При этом я не собираюсь останавливаться на достигнутом, стараюсь совершенствовать свои навыки и после окончания университета. В настоящее время работаю в лицее № 44 имени Оралхана Бокея, преподаю детям английский язык, – рассказала выпускница вуза Асель Рахметбаева.

Стоит отметить, что поэтапное повышение престижа педагогических специальностей предполагает и повышение квалификационных требований к самим учителям. Время диктует свои правила – воспитать и выучить гармоничную личность и специалиста могут только педагоги, обладающие всеми необходимыми компетенциями, вкладывающие в своё дело душу.

Насима Халелова