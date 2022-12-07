Кадры готовим сами

Профессионально-техническое образование в ВКО вышло на новый уровень. Благодаря поддержке акима области Даниала Ахметова в регионе отлажена система образования, которая объединила научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Теперь наши студенты заканчивают ВУЗы и ТиПО с практическими навыками, которые получают во время обучения. Более того, студенты занимаются научными исследованиями, проводят авторские разработки и получают патенты на свои изобретения.

Команды студентов с Восточного Казахстана постоянно принимают участие в республиканском чемпионате Worldskills Kazakhstan, где в профессиональных практических знаниях соревнуются с учащимися со всей страны. Отрадно, что команды нашего региона занимают призовые места и становятся лидерами среди всех участников. Именно наши ребята представляли Казахстан на европейском чемпионате в Австрии и азиатском чемпионате в Объединенных Арабских Эмиратах.

Всё это стало возможным благодаря мерам, которые принимаются в области по повышению качества профессионально-технического образования и модернизации системы ТиПО. Напомним, в текущем году на обучение по востребованным специальностям в колледжах ВКО выделены гранты акима на подготовку рабочих средней квалификации.

На базе двух ведущих технических колледжей созданы Центры компетенций по стандартам WorldSkills, которые стали базовыми для подготовки квалифицированных кадров. На площадке многопрофильного технологического колледжа создан Центр компетенций по подготовке специалистов горнорудного профиля.

Помимо этого, в некоторых средних учреждениях образования появятся новые специальности, например, монтаж систем машиностроения. Потребность в кадрах составляется с учётом востребованности профессий на рынке труда. В будущем будет решён вопрос о выделении грантов на подготовку по специальностям в сфере туризма. Это неслучайно. В регионе серьёзное внимание уделяется дальнейшему развитию туристической отрасли.

Благодаря комплексному развитию профессионально-технического образования отток абитуриентов из ВКО удалось минимизировать. Наши выпускники поступают на гранты на те специальности, на которые есть спрос на рынке труда. Ещё на этапе практике, благодаря взаимодействию с предприятиями региона, они находят будущее место работы. То есть, получив диплом, выпускник имеет несколько предложений по трудоустройству.

За последние годы кардинально изменилась не только система получения знаний, но и значительно улучшились условия обучения и проживания студентов в общежитиях. Все эти меры в комплексе уже дают свои результаты. Образовательные учреждения готовят востребованных специалистов по техническим специальностям, предприятия региона получают профессиональных сотрудников, а сами студенты имеют возможность бесплатно обучаться, реализовывать свой потенциал и развиваться с большой вероятностью того, что получив диплом, смогут найти работу своей мечты!