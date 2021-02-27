Кадровая перезагрузка

Казахстанские автосборочные предприятия выразили готовность трудоустроить высвобождающихся работников «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО».

В четверг в одном из цехов автозавода состоялась ярмарка вакансий, в которой приняли участие заместители акимов Восточно-Казахстанской и Костанайской областей, представители компаний Hyundai Trans Kazakhstan, Astana Motors и «СарыаркаАвтоПром», а также руководители 60 крупных промышленных и строительных предприятий региона, готовые предложить актуальные вакансии.

Встреча с сотрудниками «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» прошла в живом режиме: работодатели общались с потенциальными работниками, принимали резюме, обменивались координатами, чтобы позже провести переговоры более предметно.

Представители предприятий Костаная и Алматы подтвердили готовность предоставить работу высвобождающимся сотрудникам автосборочного завода с предоставлением социальных гарантий – бесплатного жилья на время трудоустройства, питания за счёт компаний, медицинское обслуживание и другого.

– В группу наших компаний требуется около 70 специалистов – от инженеров до механиков, сборщиков и так далее. Средняя заработная плата, к примеру, у механиков – от 230 тысяч тенге, – пояснила директор по работе с персоналом Astana Motors Эльмира Омарова.

На ярмарке были представлены вакансии как на рабочие, так и на руководящие позиции. Однако больше предложений поступило для специалистов рабочих специальностей – слесарей, сварщиков, электриков и других.

Менеджеры предприятий заверили: чтобы получить хорошую работу, необязательно иметь профессиональное образование. Главное – желание работать и способность быстро учиться.

Первый заместитель акима ВКО Алмасхан Сматлаев отметил, что руководство региона старается выбрать тех потенциальных работодателей, которые действительно смогут трудоустроить бывших работников автозавода, причём по их профессии.

– Вопрос по трудоустройству работников группы компаний «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» находится на личном контроле акима области. Благодаря межведомственной координации и принятым мерам оперативного штаба открыты заблокированные судом счета компании для перечисления заработной платы, оплаты коммунальных услуг и обязательных платежей в бюджет. Ежедневно ведётся работа по уточнению списков сокращаемых работников и их трудоустройству. В результате предполагаемый к высвобождению трудоспособный контингент сократился на 614 работников и составил 1355 человек, – сообщил Алмасхан Сматлаев.

Руководитель областного Управления координации занятости и социальных программ Жасулан Сарсебаев отметил, высококвалифицированные работники Усть-Каменогорского автозавода востребованы среди потенциальных работодателей.

– Мы создали базу вакансий машиностроительной отрасли по всему Казахстану, – отметил Жасулан Сарсебаев. – На данный момент в неё внесено более 750 рабочих мест. Кроме того, с 24 февраля на предприятие «БИПЭК АВТО» прикомандированы и ежедневно там находятся представители Центра занятости, госфонда социального страхования и инспекции труда. Они будут консультировать по всем вопросам, касающимся трудоустройства и защиты трудовых прав. Более того, специалисты областного Управления координации занятости и социальных программ заявили о готовности работать 24/7 индивидуально с каждым сотрудником, чтобы ни один человек не остался не трудоустроенным.

По его сведениям, в настоящее время на предприятиях области имеются 1829 вакансий, также в базе Электронной биржи труда заявлено дополнительно 1896 вакансий, подходящих по профилю высвобождаемых работников.

На ярмарке соискатели смогли ознакомиться со списком предлагаемых вакансий и поговорить с конкретным работодателем. Это позволило бипэковцам за короткий промежуток времени подробно узнать характер и условия работы, а работодателям – провести целевой набор сотрудников и сформировать базу резюме.

Как отметили сотрудники «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО», ярмарка вселила надежду, позволила почувствовать, что они не остались наедине с возникшей проблемой, что есть надёжная поддержка со стороны акимата области.

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета