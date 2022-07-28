Качеством довольны

Идут ремонтные работы на участке дороги протяжённостью 4,5 км между сёлами Акжар и Жетиарал.

Ремонтом занимается подрядная организация ТОО «Казстройтехник». В целях контроля качества дорожно-ремонтных работ, финансируемых из республиканского бюджета, исполняющий обязанности акима Тарбагатайского района Ерсин Ескендиров, секретарь районного маслихата Аскар Богырбаев и исполнительный секретарь районного филиала партии Amanat Ержан Сабырбаев встретились с представителями компании и ознакомились с ходом работ.

По информации районного акимата, задействована вся необходимая техника. Проект близится к завершению. Местные жители в свою очередь отмечают высокое качество ремонта.

Ания Есмухамет

Тарбагатайский район