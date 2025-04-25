Качество жизни превыше всего

Посёлок Касым Кайсенов Уланского района стремительно расширяется. Вместе с численностью населения растёт и потребность в социальной инфраструктуре, в том числе в образовательных и медицинских учреждениях. Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов посетил социальные объекты посёлка – действующие школы и строящуюся поликлинику.



БЕЗОПАСНОСТЬ – В ПРИОРИТЕТЕ



В средней школе посёлка Касым Кайсенов главе региона рассказали о текущей ситуации и поделились вариантами решения насущных вопросов. Сейчас школы здесь работают с перегрузкой, в две смены, так как их посещают вдвое больше учеников.



Нурымбет Сактаганов осмотрел учебные помещения, побеседовал с педагогами и учащимися. Одной из главных тем встречи стала не только перегруженность учреждения, но и его техническое состояние. Часть здания дала осадку. Как выяснилось, при строительстве не были учтены особенности грунта: в паводковый период в основании скапливается вода, что со временем и привело к просадке. Этот вопрос требует безотлагательного решения.



– Необходимо провести комплексное обследование здания, выявить проблемные участки и провести ремонтные работы летом – в период каникул, чтобы не нарушать учебный процесс. Безопасность и комфорт учащихся – наш приоритет, – подчеркнул Нурымбет Сактаганов.



В данное время в посёлке Касым Кайсенов ведётся проектирование новой школы на 600 мест. Этот шаг позволит разгрузить существующие учреждения и обеспечить детям качественные условия для обучения в одну смену. Нурымбет Сактаганов отметил, что населённые пункты с активным приростом требуют системного подхода – строительство социальных объектов не должно превращаться в долгострои. Необходимо не только устранить последствия, но и тщательно планировать развитие инфраструктуры, учитывая реальные темпы роста посёлка.



ГОРИЗОНТЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА



Также в посёлке Касым Кайсенов недавно открыли новое здание детской музыкальной школы – современное, полностью оснащённое и уже готовое принимать учеников.



В церемонии открытия школы участвовал министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев. Вместе с символическими ключами от учебного заведения он вручил учащимся ключи и от школьного автобуса.



– В Казахстане ведётся работа по реновации, то есть модернизации всех школ в соответствии с современным стандартом «Комфортная школа». В рамках этой работы будут модернизированы не только школы, но и детские сады, колледжи и школы искусств. Создание комфортной среды для всестороннего развития и становления наших детей успешными личностями остаётся приоритетным направлением государственной политики, – подчеркнул Гани Бейсембаев.



Восточный Казахстан – один из лидирующих регионов в стране по охвату детей дополнительным образованием – порядка 94% школьников имеют доступ к кружкам, секциям и студиям. Новая школа в посёлке Касым Кайсенов внесёт свой положительный вклад в эту статистику.



– На четвёртом заседании Национального курултая Глава государства Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на вопросах дополнительного образования, подчеркнув необходимость единства образования и воспитания в рамках программы «Адал азамат», особо отметив необходимость воспитания детей через дополнительное образование. Открытие школы искусств – это показатель работы нашего региона в данном направлении, – сказал аким ВКО Нурымбет Сактаганов.



Новое учебное заведение оснащено 14 современными кабинетами, приспособленными для занятий творчеством.



А для выступлений и репетиций предусмотрен концертный зал на 126 мест.



– У нас несколько основных направлений: инструментальное, в которое входит обучение игре на народных казахских и русских инструментах, также на фортепиано, скрипке, виолончели, духовых и ударных. Есть театральное отделение, хореографическое, а также вокал. В штате 54 педагога, основная часть – молодые выпускники вузов и колледжей по музыкальным направлениям и костяк опытных педагогов. Также у нас подписан меморандум о сотрудничестве с Восточно-Казахстанским училищем искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных, – рассказала заместитель директора по учебной работе детской музыкальной школы Жанар Жакупова.



ДОСТУПНОСТЬ И КОМФОРТ



В посёлке Касым Кайсенов Уланского района откроется новая поликлиника – строительные работы на завершающем этапе.



Объект станет важным звеном в медицинской инфраструктуре района и региона. Само здание уже построено, сейчас близятся к завершению вспомогательные работы – отделка, благоустройство прилегающей территории и подготовка подъездных путей.



Аким ВКО отметил значимость объекта для обеспечения доступности первичной медицинской помощи в сельской местности.



– Важно, чтобы люди и работали, и получали качественные медицинские услуги в достойных условиях. В новой поликлинике предусмотрены лифты – это принципиальный вопрос доступности, особенно для пожилых людей и маломобильных граждан, – подчеркнул Нурымбет Сактаганов.

Ввод в эксплуатацию новой поликлиники позволит оказывать амбулаторную помощь жителям посёлка и близлежащих населённых пунктов на более высоком уровне.



– Штат сотрудников почти полон, осталось найти одного узкого специалиста. Учреждение рассчитано на приём 150 пациентов в смену. В поликлинике также будет функционировать дневной стационар на шесть койко-мест, – рассказал главный врач Уланской районной больницы Кайрат Оскенбаев.



Поликлиника станет ещё одним шагом в модернизации инфраструктуры здравоохранения ВКО, повысит уровень медицинского обслуживания и создаст комфортные условия труда для медицинского персонала.



Завершить строительные работы планируется летом текущего года.

Медиацентр «Altai-News»

Фото Махаббат Ахметжанова

