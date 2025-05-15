Качество правосудия

Создание кассационных судов в Казахстане способствует снижению нагрузки на судебную систему, повышению качества отправления правосудия и укреплению доверия граждан к судебным органам.

Создание кассационных судов в Казахстане основывается на заявлении Главы государства от 12 сентября 2024 года, сделанном в ходе встречи с представителями отечественного бизнеса. Президент отметил важность создания таких структур для обеспечения качественной защиты прав граждан.



В этой связи в нашей стране с 1 июля текущего года в Астане начнут свою работу три отдельных самостоятельных кассационных суда по гражданским, уголовным и административным делам.

Каждый из судов будет выполнять функции высшей инстанции в своей сфере. Так, работа уголовного кассационного суда направлена на повышение эффективности уголовного права, защиту прав граждан и укрепление общественного порядка. Работа гражданского кассационного суда ориентирована на повышение правовой культуры граждан и усиление механизмов защиты гражданских прав. Работа административного кассационного суда направлена на повышение эффективности системы государственного управления и защиту прав граждан. Срок рассмотрения дел в кассационных судах не превышает шести месяцев.



Цель данной реформы в судебной системе заключается в улучшении качества реализации правосудия, совершенствовании правовой системы страны, повышении эффективности судебных процессов и обеспечении защиты прав граждан.



Основная задача кассационных судов – проверка законности судебных решений, то есть правовая оценка решений апелляционных судов, контроль за их соответствием требованиям законодательства, исправление судебных ошибок и обеспечение единообразного применения законодательства.



Роза Ахметжанова,

руководитель аппарата Специализированного следственного суда г. Усть-Каменогорска