Качественный сервис

О том, как восточноказахстанцам записаться к врачу, получить подробную информацию о лекарственном обеспечении, обязательном социальном медицинском страховании или гарантированном объёме бесплатной медицинской помощи, рассказали в ФСМС ВКО.

Сегодня в каждом медучреждении страны созданы службы поддержки пациентов (далее – СПП), куда граждане могут обращаться со своими вопросами и проблемами.

Руководитель отдела мониторинга качества медицинских услуг регионального филиала Фонда соцмедстрахования Гульмира Кабдиева отмечает, что данная служба призвана координировать деятельность медицинской организации по управлению качеством медпомощи.

– Здесь не только рассматриваются и решаются проблемы пациентов, но и оценивается эффективность использования собственных кадров, оборудования, проверяются технологии оказания медпомощи, соблюдение правил оказания гарантированного объёма бесплатной помощи и услуг в рамках медицинского страхования, проводится обучение персонала, – поясняет Гульмира Кабдиева.

В каких случаях жителям региона необходимо обращаться в СПП?

– Во всех случаях, если они столкнулись с необоснованными действиями медработников. Например, в больнице требуют наличие статуса застрахованного для получения экстренной помощи или для посещения участкового врача; отказали в приёме врача по причине его отсутствия. Если ответили, что участковый врач, медсестра или фельдшер не обслуживают вызов на дом, хотя вы прикреплены к данной поликлинике по территориальному принципу. Если невозможно получить консультацию узкого специалиста, так как его нет или запись заполнена на весь месяц; не дают направление на положенные по показаниям здоровья диагностические или лабораторные услуги; не ознакомили с результатами проведённого медицинского обследования.

Также в службе поддержки пациентов обязаны рассмотреть обращение, если врач при приёме проявил грубость или вёл себя некорректно. Если вы не удовлетворены качеством оказанной медицинской помощи, сомневаетесь в корректности поставленного диагноза или назначенного лечения. Если вы обнаружили в своих медицинских записях некорректные данные, приписки, или вы в целом недовольны качеством работы медперсонала и медицинской организации.

Однако, как отмечает эксперт, многие ситуации не требуют письменного обращения – зачастую они разрешаются на месте, благодаря профессиональным действиям сотрудников СПП.

Бахыт Сарсембаева