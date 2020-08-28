Качественные дороги

В Усть-Каменогорске провели мониторинг качества среднего ремонта городских дорог.

В рамках проекта «Сапалы жол» представители проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» проверили, как ремонтируют дороги на проспекте Шакарима, улицах Чехова, Утепова и Шоссейная в областном центре.

Средний ремонт этих магистралей выполняется подрядными компаниями ТОО «КШТ Строй», ТОО «Востоквзрывпром», ТОО «ДСУ – 11», ТОО «Катон-Карагайское ПДУ» в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости».

По информации городского акимата, стоимость среднего ремонта улицы Утепова составляет 170 миллионов тенге. Работы проведены на участке от проспекта Сатпаева до остановки «Центр матери и ребёнка», а также и улицы Жастар до проспекта Казыбек би. В ходе ремонта, помимо обновления асфальтового покрытия, осуществлены частичная замена бордюров и другие работы. Подрядчиком выступило ТОО «Востоквзрывпром».

– В ходе мониторинга взяты пробы асфальта, его состав и соответствие стандарту согласно проекту, – рассказала руководитель проектного офиса Маржан Бакыт. – На лабораторное обследование уходит 3–4 дня. Если будут выявлены какие-либо нарушения, то подрядным организациям сделают замечания и предоставят время для устранения недостатков. Напомним, что они несут ответственность в случае невыполнения своих обязательств в установленный срок.

Специальная рабочая группа продолжит контролировать качество строящихся дорог во всех городах и районах области.

Ерик Абитов