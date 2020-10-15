Качественно и в срок 

В Восточном Казахстане завершено строительство нескольких значимых объектов.

О состоянии строительной отрасли в ходе онлайн совещания с акимом области

Даниалом Ахметовым доложил руководитель Управления строительства ВКО Асет Сулейменов.

По его сведениям, в этом году в регионе возводится 27 объектов социально-культурного назначения, пять уже сданы в эксплуатацию. Список завершённых строительных проектов этого года пополнили физкультурно-оздоровительные комплексы в Аягозском и Кокпектинском районах, школа на 300 мест в селе Караул и музей Абая Кунанбайулы в Акшокы Абайского района, а также спортивный комплекс в городе Шар.

Кроме того, в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» реализуются семь проектов на общую сумму 3 924,3 млн тенге. Так, в Урджарском районе возводятся плавательный бассейн и спортивный модуль, их строительство будет завершено в ноябре этого года. Ещё один крытый бассейн, рассчитанный принимать до 40 человек в смену, строится в Курчумском районе.

– Открытие первого в Глубоковском районе Дома культуры мы должны провести 1 декабря, в честь Дня Первого Президента РК, – отметил Даниал Ахметов. – К концу года необходимо также завершить строительство общежитий медицинского колледжа Усть-Каменогорска и колледжа бизнеса и сервиса в Семее с общей мощностью 700 мест.

Что касается объектов здравоохранения, то, по словам Асета Сулейменова, в настоящее время идёт модернизация операционного блока отделения реанимаций маммологии и гинекологии в Центре онкологии и хирургии.

– Строительные работы, согласно плану, завершатся к концу октября, – пояснил он. – Договор на поставку медоборудования и системы вентиляции заключён, предзаказ выполнен. Также в октябре будет завершена реконструкция части помещения здания областной больницы под приёмное отделение.

Пожалуй, самым масштабным и долгожданным для восточноказахстанцев проектом является начавшееся в этом году возведение первого в области Центра гематологии.

Руководитель Управления строительства заверил, что новое медучреждение будет введено в эксплуатацию в 2022 году.

Аким области поручил завершить строительство важных социальных объектов качественно и в срок.

Бахыт Сарсембаева