Общество

Качественно, честно, прозрачно

17.04.2025
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В рамках поручения Главы государства о повышении эффективности системы обязательного социального медицинского страхования в сфере здравоохранения начато внедрение Единой системы оплаты медицинской помощи (ЕСОМП). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Казахстан.


На совещании под председательством помощника Главы государства Тамары Дуйсеновой были рассмотрены вопросы исполнения данного поручения. 


Новый цифровой инструмент обеспечит контроль качества и финансирования предоставляемых медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС.


В марте текущего года пилотная реализация единой платёжной системы начата в медицинских организациях Акмолинской области.


С 1 июля новая система будет внедрена во всех медицинских организациях страны.
Новая цифровая система позволит:

  • обеспечить прозрачность предоставления медицинских услуг на основе персонифицированного учёта и сквозного контроля обоснованности оказанной медицинской помощи;
  • исключить необоснованные списания средств и улучшить контроль за качеством медуслуг;
  • автоматически выявлять ошибки и нарушения в оказании медпомощи, включая так называемые приписки;
  • гарантировать, что оплата мед-услуг производится исключительно за фактически оказанную помощь. 
    Автоматизированная система контроля качества медуслуг будет мотивировать организации системы здравоохранения на потребности пациентов. 
    Эффективность новой системы подтвердили предварительные итоги пилота в Акмолинской области. В пилотном режиме системой уже выявлены более 11 тысяч фактов несоответствия оказанной медпомощи установленным стандартам, в том числе и фактов приписок. По итогам рассмотрения нарушений будут приняты меры как организационного, так и финансового характера.
17.04.2025
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