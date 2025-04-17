Качественно, честно, прозрачно
В рамках поручения Главы государства о повышении эффективности системы обязательного социального медицинского страхования в сфере здравоохранения начато внедрение Единой системы оплаты медицинской помощи (ЕСОМП). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
На совещании под председательством помощника Главы государства Тамары Дуйсеновой были рассмотрены вопросы исполнения данного поручения.
Новый цифровой инструмент обеспечит контроль качества и финансирования предоставляемых медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС.
В марте текущего года пилотная реализация единой платёжной системы начата в медицинских организациях Акмолинской области.
С 1 июля новая система будет внедрена во всех медицинских организациях страны.
Новая цифровая система позволит:
- обеспечить прозрачность предоставления медицинских услуг на основе персонифицированного учёта и сквозного контроля обоснованности оказанной медицинской помощи;
- исключить необоснованные списания средств и улучшить контроль за качеством медуслуг;
- автоматически выявлять ошибки и нарушения в оказании медпомощи, включая так называемые приписки;
- гарантировать, что оплата мед-услуг производится исключительно за фактически оказанную помощь.
Автоматизированная система контроля качества медуслуг будет мотивировать организации системы здравоохранения на потребности пациентов.
Эффективность новой системы подтвердили предварительные итоги пилота в Акмолинской области. В пилотном режиме системой уже выявлены более 11 тысяч фактов несоответствия оказанной медпомощи установленным стандартам, в том числе и фактов приписок. По итогам рассмотрения нарушений будут приняты меры как организационного, так и финансового характера.