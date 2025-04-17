Качественно, честно, прозрачно

В рамках поручения Главы государства о повышении эффективности системы обязательного социального медицинского страхования в сфере здравоохранения начато внедрение Единой системы оплаты медицинской помощи (ЕСОМП). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Казахстан.



На совещании под председательством помощника Главы государства Тамары Дуйсеновой были рассмотрены вопросы исполнения данного поручения.



Новый цифровой инструмент обеспечит контроль качества и финансирования предоставляемых медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС.



В марте текущего года пилотная реализация единой платёжной системы начата в медицинских организациях Акмолинской области.



С 1 июля новая система будет внедрена во всех медицинских организациях страны.

Новая цифровая система позволит: