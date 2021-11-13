Качественная инфраструктура

Охват сельского населения ВКО централизованным водоснабжением до конца года повысится до 92,2 процента.

В этом году в рамках выполнения поручения Главы государства к 2025 году обеспечить население централизованным водоснабжением запланирована реализация 63 проектов на 55,2 млрд тенге, с вводом 48 объектов.

Как сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов на брифинге в СЦК, для выравнивания ситуации между городом и селом с 2015 года построены водопроводы в 294 сёлах с охватом 288 тысяч жителей. До 2025 года планируется построить водопровод в 84 сельских населённых пунктах, реконструировать – в 30 сёлах. На эти цели потребуется 75 млрд тенге.

В малочисленных сёлах устанавливаются блочно-модульные станции очистки и раздачи воды. В прошлом году установлена 51 станция, в текущем году – 52 и в течение двух последующих лет будут установлены ещё 70 таких станций. В результате охват сельского населения централизованным водоснабжением до конца года повысится до 92,2 процента, в целом по области обеспеченность населения чистой водой составит 96,5 процента.

Также глава региона остановился на сфере дорожно-транспортной логистики.

– В этом году мы реконструировали взлётные площадки в аэропортах Усть-Каменогорска и Урджара. Теперь планируем реконструировать здания, – сообщил Даниал Ахметов. – В областном центре ведётся работа по обновлению общественного транспорта. В течение трёх лет будет закуплено 60 автобусов, произведённых отечественными предприятиями и адаптированных для людей с инвалидностью. Первые 13 автобусов начали обслуживать жителей в октябре.

По программе развития инфраструктуры до 2025 года будут реализованы крупные инвестиционные проекты, общий объём инвестиций которых составит 218 млрд тенге. Это мост через Бухтарминское водохранилище, автомобильный мост в Семее, строительство дорог в обход Усть-Каменогорска и Семея.

Значительные средства предусмотрены на развитие автомобильных дорог республиканского, областного и районного значения, а также на ремонт улиц населённых пунктов. На эти цели в этом году направлено 57,5 млрд тенге. За год доля автодорог местного значения в хорошем состоянии выросла с 85 до 89 процентов.