К высоким урожаям – через точное земледелие

Плодородие почв в Восточно-Казахстанской области необходимо повышать. Такое заключение сделали научные сотрудники ТОО «ВК СХОС» на основе проводимого им почвенно-агрохимического анализа.

Агрохимическое обследование сельскохозяйственных полей – важное звено грамотного земледелия. Около семи лет назад на базе ТОО «Восточно-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция» был создан Испытательный центр с современными лабораториями, в которых определяют содержание в почве гумуса, рН, подвижных форм азота, фосфора, калия и серы. В Центре действуют две лаборатории – по отбору и испытанию образцов и лаборатория новых технологий в земледелии.

За четыре года научными сотрудниками проведено агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных предприятий региона общей площадью 66 323 га: в Глубоковском, Кокпектинском, Урджарском, Шемонаихинском, Бородулихинском районах.

Испытательный центр ТОО «ВК СХОС» может проводить агрохимическое обследование на площади до 60–80 тыс. га ежегодно. По его результатам землепользователю выдается агрохимический очерк с заключением и рекомендациями по мероприятиям, направленным на сохранение и повышение плодородия почв и применение удобрений.

Заместитель директора по научной работе ТОО «ВК СХОС» Нурлан Тохтаров отмечает, что при неправильном ведении сельскохозяйственной деятельности, внесении большого количества удобрений в почву, размещении на землях сельскохозяйственного назначения отходов производственной деятельности происходит изменение важных агрохимических показателей в почве. Поэтому чем больше информации о возделываемых землях имеет аграрное предприятие, тем эффективнее оно может их обрабатывать.

– В Казахстане, к сожалению, изменилось положение дел в отношении агрохимических лабораторий, – поясняет Нурлан Тохтаров. – Их работа значительно ослабла за последние

25 лет из-за недостатка финансирования. Сейчас в нашей стране можно по пальцам пересчитать мощные высокопрофессиональные агрохимические лаборатории, позволяющие выполнять анализы на высоком уровне точности и в большом объеме (поточные агрохимические линии). Это приводит к значительному снижению эффективности применения удобрений, урожайности и качества продукции. Комплексная оценка плодородия почв особенно важна при ограниченных финансовых возможностях сельхозпредприятий.

По его словам, снижение плодородия земли сегодня происходит по причине отсутствия научно обоснованного севооборота, чрезмерно высокой доли (25–40 процентов) пропашных культур (подсолнечник) в структуре посевных площадей. Сказывается низкая доля выращивания многолетних трав и бобовых культур, упрощенная агротехника возделывания, недостаточное внесение минеральных и органических удобрений из-за их дороговизны.

– В Земельном кодексе РК предусмотрены статьи о принудительном изъятии тех пахотных земель, на которых зафиксировано снижение содержания гумуса более чем на пять процентов, азота, подвижного фосфора и обменного калия – более чем на 20 процентов, элементов питания – более чем на 10 процентов, – говорит г-н Тохтаров. – Хотя мы придерживаемся мнения, что наиболее характерными показателями плодородия почв все же являются данные о содержании гумуса и мощности гумусового горизонта, засоленности и солонцеватости. Поскольку именно они отражают воздействие водной и ветровой эрозии, а также применение правильной агротехники. К тому же не совсем правильно использование показателей подвижного фосфора и азота в качестве основных, поскольку эти данные очень изменчивы и зависят от сезонности и влажности.

К слову, результаты агрохимических исследований хозяйств региона размещаются на портале Qoldau.kz, и, начиная с 2021 года, это позволит фермерам получать субсидии на удешевление стоимости минеральных удобрений.

– Но при этом главной целью контроля рационального использования земель и их агрохимического обследования не является принуждение аграриев использовать удобрения, так как выращивание сельхозкультур на неполивных землях требует выполнения комплекса мероприятий, включающих и разумную механическую обработку, и соблюдение севооборота. К земле нужен комплексный подход, как к средству производства, но с полноценной экономической оценкой, – отмечает собеседник.

На деле, по его словам, между интенсификацией производства и сохранением плодородия возникает некий конфликт интересов.

– При возделывании, например, монокультуры подсолнечника или кукурузы земля теряет больше питательных веществ и деградирует, – продолжает Нурлан Зейнельевич, – нежели при произрастании на заброшенных участках сорняков. Но это не принимается во внимание нормативными актами как критерий нерационального использования земель при мониторинге плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

В прошлом году по Восточно-Казахстанской области минеральные удобрения были внесены на площади 273 тыс. гектаров, что составляет всего 20 процентов посевных площадей. Под сельскохозяйственные культуры внесены 30 тыс. тонн удобрений, это 16 процентов от потребности, из которых 88 процентов использовались при посеве сельхозкультур. При этом научно обоснованные сроки внесения, способы и оптимальные нормы минеральных удобрений с учетом содержания в почве подвижных питательных веществ в хозяйствах области применяются не везде. Одной из причин такого положения является низкий уровень культуры земледелия сельхозтоваропроизводителей и их ограниченные финансовые возможности.

Возвращаясь к теме обследования почв, стоит отметить, что почвенно-агрохимический анализ можно проводить в течение всего вегетативного периода на полях с низким уровнем применения удобрений и на полях при систематическом внесении минеральных удобрений более 90 кг на га – весной до внесения удобрений или спустя два месяца и более после их внесения.

При отборе проб используются современные технологии агрохимического обследования почв с использованием такой техники, как автоматический пробоотборник, производительность которой доходит до 2000 га в сутки одной машиной, спутниковая система позиционирования (GPS), бортовой компьютер с программным обеспечением.

При этом достигается автоматизация и высокая точность отбора образцов почвы, уникальная система контроля и кодирования образцов.

Комплексная оценка плодородия почв сельскохозяйственных земель, разработка на ее основе и реализация в производстве комплекса научно обоснованных агрохимических, агротехнических, противоэрозионных и других мероприятий по его сохранению и повышению на каждом конкретном земельном участке позволят повысить эффективность использования удобрений и урожайность сельскохозяйственных культур в 1,5–2 раза и более по сравнению с современным уровнем.

Также это позволит предотвратить загрязнение окружающей среды средствами химизации и улучшить качество и безопасность продукции, обеспечить продовольственную независимость региона.

Бахыт Сарсембаева

Из архива редакции