К вниманию дистрибьютеров или диллеров производителей транспортных средств и сельскохозяйственной техники!

Приказом МФ РК от 13.10.2022 № 1061 внесены изменения к Правилам осуществления государственных закупок.

Допуск дистрибьюторов или дилеров производителей транспортных средств и сельскохозяйственной техники при закупках товаров, на которых установлено изъятие из национального режима.

В случае признания закупок, изъятых из национального режима, несостоявшимися ввиду отсутствия представленных заявок, такие государственные закупки осуществляются конкурентными способами среди всех потенциальных поставщиков.

При закупках услуг тех. надзора (или) управлению проектами на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности обладание материальными ресурсами подтверждается соответствующим разрешением (уведомлением), выданным юридическим лицам.

В случае закупок услуги по тех. надзору на технически не сложные объекты второго и третьего уровней ответственности и участия в них потенциального поставщика, являющегося физ. лицом, имеющим аттестат эксперта тех. надзора, обладание мат. ресурсами подтверждается средствами измерения и контроля, аккредитованной лабораторией и нормативной документацией.

При этом требования о наличии иных материальных ресурсов не устанавливаются.

Приём заявок осуществляется на следующий рабочий день (с 09.00 по времени города Астаны) после дня размещения протокола предварительного обсуждения.