К вам едет ревизор

В регионе проверили, как соблюдаются санитарные правила в местах массового скопления людей.

Мобильные группы продолжают проводить рейды в организациях и на предприя-

тиях городов и районов области, чтобы выяснить, как в них соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования.

Напомним, в регионе действуют 24 таких группы, в их состав входят специалисты территориальных управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг, представители местных исполнительных органов и МПС.

С 18 мая по 8 июня рейдами были охвачены 2430 различных объектов. В том числе непродовольственные и продовольственные магазины, а также кафе, торговые дома, парикмахерские, бани, детские сады, рынки, базы отдыха, объекты здравоохранения и другие организации. Стоит отметить, на момент проведения рейдов 60 объектов не функционировали.

Как сообщили в Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО, на 478 объектах выявлены 647 нарушений. Продолжают фиксировать факты хранения пищевой продукции в неупакованном виде, несоблюдения санитарно-дезинфекционного режима, социальной дистанции между посетителями

и масочного режима.

По итогу рейдов членами мониторинговой группы проведена разъяснительная работа, при повторной проверке нарушения были устранены.

Ания Есмухамет